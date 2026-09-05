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Mediu· 1 min citire
Țânțarii tigru, interziși prin ordin al primarului. Dacă vor continua să zbore, riscă dosar penal
Tânțarii răspândesc numeroase boli
Publicat5 sept. 2026, 09:09
Actualizat5 sept. 2026, 10:49
Primarul unui oraș francez a ajuns în atenția presei din întreaga lume după ce a emis un ordin prin care le interzice țânțarilor tigru să zboare deasupra localității sale. Mai mult, insectele sunt „amenințate” cu dosare penale dacă nu respectă interdicția.
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