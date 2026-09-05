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Țânțarii tigru, interziși prin ordin al primarului. Dacă vor continua să zbore, riscă dosar penal

Tânțarii răspândesc numeroase boli

Tânțarii răspândesc numeroase boli

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 09:09
Actualizat5 sept. 2026, 10:49

Primarul unui oraș francez a ajuns în atenția presei din întreaga lume după ce a emis un ordin prin care le interzice țânțarilor tigru să zboare deasupra localității sale. Mai mult, insectele sunt „amenințate” cu dosare penale dacă nu respectă interdicția.

Primarul orașului Saint-Just-Saint-Rambert din Franța a emis un ordin neobișnuit: a „interzis” țânțarilor tigru să zboare deasupra localității pe care o conduce. Documentul, publicat la începutul lunii septembrie, invocă zborurile joase și circulare ale insectelor și disconfortul provocat de mușcăturile lor, menționând chiar posibile „urmăriri penale” pentru țânțarii care nu respectă interdicția, scrie BFM TV.

Primarul Olivier Joly a explicat că, printr-o astfel de acțiune insolita și, evident, simbolică, a încercat să atragă atenția asupra unei probleme cât se poate de grave: țânțarul tigru asiatic se extinde rapid în Franța și a fost detectat și în Germania și Luxemburg. Specia poate transmite virusuri precum chikungunya, dengue și Zika.

Cei 15.000 de locuitori ai orașului trebuie să respecte reguli stricte: fără găleți cu apă lăsate afară și fără ghivece care pot aduna umezeală. Administrația a alocat 45.000 de euro pentru combaterea țânțarilor, bani folosiți pentru capcane, adăposturi pentru lilieci și locuri de cuibărit pentru rândunele.

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