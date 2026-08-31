Mai multe cutremure în România, în aceeași zi. Alte seisme au fost înregistrate luni seară în zona Vrancea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 21:51

România a fost zguduită de mai multe cutremure în cursul zilei de luni, 31 august 2026. După seismul produs dimineață, în zona Vrancea au fost înregistrate și alte mișcări telurice, de magnitudini reduse.

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