Mai multe cutremure în România, în aceeași zi. Alte seisme au fost înregistrate luni seară în zona Vrancea

România a fost zguduită de mai multe cutremure în cursul zilei de luni, 31 august 2026. După seismul produs dimineață, în zona Vrancea au fost înregistrate și alte mișcări telurice, de magnitudini reduse.
Activitatea seismică a continuat astfel pe parcursul zilei, iar datele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) indică mai multe seisme produse în regiunea Vrancea.
Cutremure slabe produse luni seară
Unul dintre seismele raportate în cursul serii a avut loc la ora 18:34 și a avut magnitudinea de 2,0.
La doar câteva minute distanță, la ora 18:46, un alt cutremur a fost înregistrat în aceeași zonă, acesta având magnitudinea de 2,5.
Ambele au fost clasificate drept cutremure slabe și, având în vedere magnitudinile reduse, nu au fost de natură să provoace efecte importante.
Cele două seisme s-au adăugat celui produs luni dimineață, la ora 07:12, în aceeași zonă seismică.
Un alt seism, înregistrat la ora 20:22
Activitatea seismică din zona Vrancea a continuat și mai târziu în cursul serii.
Potrivit INCDFP, un cutremur a fost înregistrat la ora 20:22:30, ora locală a României.
Seismul a avut magnitudinea ML 2,2 și s-a produs la o adâncime de 19,1 kilometri.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a transmis că seismul a avut loc în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
„În ziua de 31 august 2026, la ora 20:22:30 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adâncimea de 19,1 km”, a anunțat INCDFP.
În apropierea căror orașe a fost înregistrat cutremurul
Potrivit datelor furnizate de institut, seismul de la ora 20:22 s-a produs în apropierea mai multor localități.
Cele mai apropiate orașe menționate de INCDFP sunt:
19 km sud de Focșani
56 km nord de Buzău
85 km sud de Bârlad
88 km sud de Galați
91 km sud de Brăila
94 km est de Sfântu-Gheorghe
Un alt cutremur a fost raportat ulterior, la ora 20:37, tot în zona seismică Vrancea.
Acesta s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 33 km sud de Focșani, 77 km sud de Buzău, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km sud de Bârlad, 81 km sud de Bacău și 95 km est de Brașov.
Activitate seismică în Vrancea
Zona Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, iar producerea unor cutremure de magnitudine redusă este un fenomen întâlnit în mod periodic.
Seismele raportate luni au avut magnitudini mici, însă succesiunea acestora a atras atenția, mai ales după cutremurul înregistrat în prima parte a zilei.