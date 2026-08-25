Peste 50.000 de oameni au protestat pentru protejarea climei în Suedia

Publicat 25 aug. 2026, 11:47 Sursă Realitatea PLUS

A fost protest uriaș în Suedia! Peste 50.000 de oameni au ieșit în stradă în Stockholm, pentru a cere măsuri mai ferme împotriva schimbărilor climatice, cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor parlamentare.

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