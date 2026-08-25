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Mediu· 1 min citire

Peste 50.000 de oameni au protestat pentru protejarea climei în Suedia

Protest

Protest

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 11:47
SursăRealitatea PLUS

A fost protest uriaș în Suedia! Peste 50.000 de oameni au ieșit în stradă în Stockholm, pentru a cere măsuri mai ferme împotriva schimbărilor climatice, cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor parlamentare.

Protest pentru protejarea climei la Stockholm

Manifestanții critică guvernul de centru-dreapta pentru reducerea taxelor pe carburanți și relaxarea unor măsuri de protecție a mediului.

Considerată mult timp un model european în materie de protecție a climei, Suedia se află acum în mijlocul unei dispute politice, în contextul alegerilor generale din septembrie.

Partidele de stânga și ecologiștii cer politici climatice mai ambițioase, în timp ce guvernul de centru-dreapta susține o tranziție treptată, care să protejeze competitivitatea economiei și să limiteze impactul financiar asupra populației.

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