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Mediu· 1 min citire
Peste 50.000 de oameni au protestat pentru protejarea climei în Suedia
Protest
Publicat25 aug. 2026, 11:47
SursăRealitatea PLUS
A fost protest uriaș în Suedia! Peste 50.000 de oameni au ieșit în stradă în Stockholm, pentru a cere măsuri mai ferme împotriva schimbărilor climatice, cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor parlamentare.
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