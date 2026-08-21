Iadul pe pământ într-un sat românesc din Serbia. Fumul a ajuns până la Timișoara-VIDEO

Incendiile de vegetație fac ravagii în vestul Serbiei, unde mii de hectare ard în continuare ca o torță și amenință localitățile din zonă. În Grebenac, sat românesc din Banatul sârbesc, situația este dramatică, iar autoritățile au evacuat copiii și animalele din calea flăcărilor, care au transformat întreaga zonă într-un adevărat iad.
Fumul gros a ajuns până la Timișoara
În zonă, intervenția pompierilor și a armatei se desfășoară în condiții extrem de dificile. Elicoptere ale armatei sârbe au fost filmate în timp ce alimentau cu apă din canalul DTD, pentru a interveni asupra focarelor. În operațiunile de stingere este folosit și un avion rusesc IL-76P, capabil să transporte și să arunce cantități foarte mari de apă.
Potrivit informațiilor publicate de presa sârbă, incendiul a afectat peste 3.500 de hectare în zona Deliblatska Peščara, iar focare active sunt raportate în continuare. La Grebenac, flăcările au ajuns și în zone împădurite cu pini, în timp ce localnicii din așezările din apropiere reclamă de mai multe zile fum dens și un miros puternic de ars.
Efectele incendiilor sunt resimțite puternic și în România, deoarece fumul gros a ajuns până la Timișoara, cele mai afectate fiind cartiere Șagului, Girocului și Circumvalațiunii, dar și din zona centrală. Mirosul de ars este raportat inclusiv în localitățile din jurul municipiului, iar unii locuitori spun că fumul pătrunde în locuințe.
În această dimineață, datele AccuWeather indicau pentru Timișoara un indice al calității aerului de 65, nivel considerat „slab”. Platforma avertizează că poluarea poate afecta în special persoanele sensibile și recomandă reducerea expunerii în aer liber dacă apar dificultăți de respirație sau iritații ale gâtului.
Hărțile privind calitatea aerului indică valori mai slabe în zona de frontieră dintre Serbia și vestul României, în contextul în care direcția vântului favorizează transportul fumului peste graniță.
Canicula îngreunează misiunea de stingere
Situația este complicată și de temperaturile extreme prognozate pentru Serbia. Meteorologii au avertizat că termometrele pot indica între 35 și 40 de grade Celsius, iar în unele regiuni chiar 42 de grade. Vegetația extrem de uscată, canicula și vântul creează condiții favorabile pentru extinderea focarelor și fac intervenția echipelor de stingere și mai dificilă.
Pentru locuitorii din zona de frontieră, incendiile au transformat peisajul într-unul desprins dintr-un scenariu apocaliptic: flăcări, coloane de fum și intervenții aeriene de amploare, în timp ce aerul devine tot mai greu de respirat de ambele părți ale frontierei.