Iadul pe pământ într-un sat românesc din Serbia. Fumul a ajuns până la Timișoara-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 16:33

Incendiile de vegetație fac ravagii în vestul Serbiei, unde mii de hectare ard în continuare ca o torță și amenință localitățile din zonă. În Grebenac, sat românesc din Banatul sârbesc, situația este dramatică, iar autoritățile au evacuat copiii și animalele din calea flăcărilor, care au transformat întreaga zonă într-un adevărat iad.

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