Pompier militar, găsit mort într-o unitate din Mizil. Bărbatul avea o plagă prin împușcare

Caz șocant în județul Prahova. Un pompier în vârstă de 44 de ani a fost găsit împușcat în unitatea din Mizil. Colegii bărbatului sunt cei care au sunat urgent la 112 în momentul în care și-au găsit colegul fără viață, însă echipajele de urgență nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Din primele informații, militarul nu ar fi lăsat niciun bilet de adio. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Alerta a fost dată prin 112
Incidentul a fost anunțat vineri, în jurul orei 08, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. La unitatea din Mizil au fost trimise de urgență echipaje medicale și polițiști pentru acordarea primului ajutor și efectuarea cercetărilor. Militarul a fost găsit decedat în incinta unității, iar informațiile disponibile în această etapă sunt preliminare.
Cercetarea la fața locului este efectuată de procurorul militar competent, cu sprijinul polițiștilor din Prahova. Anchetatorii trebuie să stabilească momentul, cauza și toate împrejurările în care s-a produs decesul. Va fi efectuată și autopsia medico-legală, care va clarifica mecanismul morții.
Mesaj de condoleanțe după tragedie
Conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a declarat șocată de moartea militarului și a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și colegilor acestuia. Instituția nu oferă alte detalii cât timp cazul este cercetat de procurorul militar.
„Suntem profund șocați și îndurerați de vestea pierderii colegului nostru. În aceste momente, cuvintele sunt greu de găsit. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către toți colegii care l-au cunoscut.”
Cazul, cercetat inițial ca deces suspect
Potrivit primelor informații, bărbatul păzea poarta unității în momentul în care s-a produs tragedia, iar descoperirea a dus la activarea imediată a procedurilor de urgență. Ancheta este coordonată de procurorii militari, care trebuie să stabilească împrejurările exacte ale morții.
Ipoteza potrivit căreia militarul ar fi fost împușcat nu este confirmată în acest moment. Anchetatorii urmează să stabilească mecanismul producerii decesului și dacă în incident au fost implicate și alte persoane. Până la finalizarea verificărilor preliminare, circumstanțele tragediei rămân neclare.