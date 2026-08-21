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Sanatate· 2 min citire
Alertă sanitară în Grecia: 13 decese și 157 de cazuri de West Nile. Zonele cele mai afectate
West Nile
Numărul cazurilor de West Nile a crescut puternic în Grecia în ultimele săptămâni, declanșând o alertă sanitară. De la începutul anului au fost raportate 157 de infectări și 13 decese. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în zona metropolitană a Atenei, în timp ce virusul continuă să circule și în alte țări din sudul Europei.
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