Nicușor Dan va anunța numele premierului desemnat la ora 21:00. Eugen Tomac sau Luca Niculescu, numele vehiculate - SURSE

Publicat 5 oct. 2026, 19:24 Actualizat 5 oct. 2026, 19:48

Negocierile decisive de la Palatul Cotroceni s-au încheiat, iar potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, numele vehiculate pentru funcția de premier desemnat sunt Eugen Tomac și Luca Niculescu. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă în această seară anunțul oficial.

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