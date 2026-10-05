Nicușor Dan va anunța numele premierului desemnat la ora 21:00. Eugen Tomac sau Luca Niculescu, numele vehiculate - SURSE

Negocierile decisive de la Palatul Cotroceni s-au încheiat, iar potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, numele vehiculate pentru funcția de premier desemnat sunt Eugen Tomac și Luca Niculescu. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă în această seară anunțul oficial.
Președintele României, Nicușor Dan, va suștine astăzi la ora 21:00 declarații de presă la Palatul Cotroceni, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare., a transmis Administrația Prezidențială.
Anunțul este așteptat după o zi întreagă de consultări la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare. Declarațiile făcute ulterior de liderii politici nu au indicat însă conturarea unei majorități clare și nici existența unui consens în jurul unei formule de guvernare capabile să strângă numărul necesar de voturi pentru învestire.
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Numele lui Eugen Tomac reapare astfel în centrul negocierilor, după ce a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru la 4 iunie 2026 de către președintele Nicușor Dan.
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La doar zece zile distanță, înainte ca Executivul propus să ajungă la votul de învestitură din Parlament, Tomac și-a depus mandatul, invocând imposibilitatea formării unei majorități parlamentare care să susțină Guvernul. Acesta a explicat ulterior că a ales să se retragă după ce a constatat că nu mai existau șanse reale pentru obținerea votului de încredere necesar instalării Cabinetului.
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Miza este una uriașă pentru scena politică. Premierul desemnat va avea responsabilitatea de a construi rapid o majoritate parlamentară, de a negocia formula noului cabinet și de a prezenta programul de guvernare în fața Legislativului.
Președintele României, Nicușor Dan, va suștine astăzi la ora 21:00 declarații de presă la Palatul Cotroceni, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare.