Publicat 21 nov. 2026, 11:56 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul Ninel Peia, președintele Partidului PACE - Întâi România, a lansat un atac dur la adresa USR, după ce Agenția Națională de Integritate a constatat o stare de incompatibilitate în cazul deputatului Radu Miruță. În direct la Realitatea PLUS, Peia a acuzat partidul condus de Dominic Fritz de dublu standard și a susținut că reprezentanții USR au început să invoce prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare abia după ce problemele de integritate au ajuns în propria conducere.

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