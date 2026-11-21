Senatorul Ninel Peia, președintele Partidului PACE - Întâi România, a lansat un atac dur la adresa USR, după ce Agenția Națională de Integritate a constatat o stare de incompatibilitate în cazul deputatului Radu Miruță. În direct la Realitatea PLUS, Peia a acuzat partidul condus de Dominic Fritz de dublu standard și a susținut că reprezentanții USR au început să invoce prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare abia după ce problemele de integritate au ajuns în propria conducere.
Ninel Peia a criticat discursul public al USR din ultimii ani, susținând că partidul s-a prezentat constant drept un reper al moralității în politică, în timp ce adversarii săi erau condamnați public înainte de clarificarea acuzațiilor. Senatorul consideră că reacțiile actuale ale liderilor USR, care contestă concluziile ANI și acuză politizarea instituției, contrazic pozițiile adoptate anterior de formațiune.
Ninel Peia, atac la USR: „Unde a dispărut exigența morală?”
Președintele PACE - Întâi România a susținut că USR a împărțit societatea între propriii reprezentanți, prezentați drept politicieni integri, și restul clasei politice, asupra căreia ar fi aruncat constant suspiciuni. Peia a precizat că Radu Miruță are dreptul să conteste raportul ANI, însă a criticat ceea ce consideră a fi schimbarea de atitudine a USR atunci când acuzațiile de integritate îi vizează propriii membri.
Senatorul a continuat, susținând că, în trecut, simpla apariție a unei suspiciuni la adresa unui adversar politic era suficientă pentru ca reprezentanții USR să ceară sancțiuni sau demisii. În schimb, acum, când unul dintre liderii partidului este vizat de o constatare ANI, aceștia invocă dreptul la apărare și posibile greșeli ale instituțiilor.
Dominic Fritz, luat la țintă de Ninel Peia după acuzațiile privind politizarea ANI
Ninel Peia și-a îndreptat criticile și către președintele USR, Dominic Fritz, după ce acesta a susținut că instituțiile statului ar fi influențate politic și folosite împotriva reprezentanților partidului. Senatorul l-a întrebat pe Fritz dacă independența instituțiilor trebuie respectată doar atunci când deciziile acestora sunt favorabile USR. Peia a insistat că legea trebuie aplicată după aceleași principii, indiferent de apartenența politică a persoanelor vizate.
În intervenția sa, liderul PACE a pus sub semnul întrebării discursul de integritate al USR și a susținut că problemele apărute în partid afectează imaginea de formațiune care și-a construit identitatea politică în jurul luptei anticorupție. Peia a afirmat că nu statul de drept este pus în pericol atunci când instituțiile verifică politicieni din USR, ci imaginea de superioritate morală pe care, în opinia sa, partidul și-ar fi construit-o de-a lungul anilor.
Radu Miruță respinge acuzațiile ANI și anunță că va contesta raportul
Potrivit inspectorilor de integritate, în perioada 2 iunie 2022 - 22 ianuarie 2023, Miruță ar fi desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate, prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară, în timp ce deținea mandatul de deputat. Radu Miruță respinge concluziile ANI și susține că instituția îi comunicase anterior, în scris, că activitatea de expert tehnic judiciar nu este incompatibilă cu funcția de parlamentar. Deputatul USR a anunțat că va contesta raportul, considerând că este victima unei acțiuni politice. În apărarea acestuia a intervenit și Dominic Fritz, care a acuzat PSD că ar folosi instituțiile statului pentru a-i ataca pe reprezentanții USR.