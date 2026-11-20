Publicat 20 nov. 2026, 16:33 Actualizat 20 nov. 2026, 16:56 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Europarlamentarul Claudiu Târziu susține că a fost oprit și supus unor verificări suplimentare pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde ar fi fost ținut aproximativ 40 de minute fără să primească explicații clare din partea autorităților de frontieră. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS.

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