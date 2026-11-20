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ExclusivPolitica· 1 min citire
Claudiu Târziu acuză un incident pe aeroportul din Chișinău: „Am fost ținut 40 de minute fără nicio explicație”
Publicat20 nov. 2026, 16:33
Actualizat20 nov. 2026, 16:56
SursăRealitatea.net realitatea plus
Europarlamentarul Claudiu Târziu susține că a fost oprit și supus unor verificări suplimentare pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde ar fi fost ținut aproximativ 40 de minute fără să primească explicații clare din partea autorităților de frontieră. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS.
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