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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu îi transmite un avertisment lui George Simion. „A început să bată ceasul. Tic-Tac”
Anca Alexandrescu
Publicat19 nov. 2026, 21:29
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu îl avertizează pe George Simion că va face dezvăluiri despre persoanele din anturajul său și îl acuză că încearcă să preia voturile lui Călin Georgescu. Realizatoarea anunță și un subiect legat de Marius Cadar și de presupuse legături cu politicieni PSD.
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