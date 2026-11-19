Publicat 19 nov. 2026, 21:29 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu îl avertizează pe George Simion că va face dezvăluiri despre persoanele din anturajul său și îl acuză că încearcă să preia voturile lui Călin Georgescu. Realizatoarea anunță și un subiect legat de Marius Cadar și de presupuse legături cu politicieni PSD.

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