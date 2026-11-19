Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 nov. 2026, 10:42

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, că țara noastră își propune să își consolideze independența energetică și conectivitatea strategică în regiune, prin dezvoltarea infrastructurii de transport și energie, dar și prin începerea exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep în 2027. Șeful statului a subliniat, totodată, importanța celor trei piloni ai politicii externe a României și anume NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite, precum și sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei în parcursul lor european.

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