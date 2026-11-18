Publicat 18 nov. 2026, 21:56 Actualizat 18 nov. 2026, 21:58 Sursă Realitatea PLUS

România a plătit miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei, dar o parte dintre echipamentele militare întârzie de ani de zile să ajungă la soldații români. Drone de supraveghere, sisteme antiaeriene, muniție și tehnică militară modernă. Contracte uriașe, termene depășite și penalități de zeci de milioane de euro care, potrivit unei analize a programelor de înzestrare obținute în premieră de Realitatea PLUS, nu au fost recuperate integral.

Distribuie articolul