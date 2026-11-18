Publicat 18 nov. 2026, 13:11 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile politice cresc în jurul reformei administrativ-teritoriale, după ce PNL a început să discute despre elaborarea unui proiect legislativ propriu, separat de propunerile PSD. Liberalii conduși de Ilie Bolojan vor o altă abordare privind comasarea comunelor și orașelor, reducerea cheltuielilor și reorganizarea administrațiilor locale. Inițiativa ar putea ajunge în Parlament până la sfârșitul anului, în timp ce Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește propriile măsuri pentru reforma administrației.

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