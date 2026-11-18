Publicat 18 nov. 2026, 10:52 Actualizat 18 nov. 2026, 11:04

Gabriela Firea a marcat, miercuri, 18 noiembrie, printr-un mesaj publicat pe Facebook, împlinirea a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Europarlamentara a participat la evenimentul care a deschis seria manifestărilor dedicate celor două decenii de la intrarea României și Bulgariei în familia europeană, organizat la Parlamentul European. Evenimentul a fost găzduit de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, la invitația lui Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și a eurodeputatului bulgar Andrey Kovatchev, chestor al instituției. În mesajul său, Gabriela Firea a vorbit despre transformările prin care a trecut România în cei 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, subliniind beneficiile economice și sociale ale integrării europene, dar și contribuția românilor din țară și din diaspora la acest parcurs.

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