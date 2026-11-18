Gabriela Firea a marcat, miercuri, 18 noiembrie, printr-un mesaj publicat pe Facebook, împlinirea a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Europarlamentara a participat la evenimentul care a deschis seria manifestărilor dedicate celor două decenii de la intrarea României și Bulgariei în familia europeană, organizat la Parlamentul European. Evenimentul a fost găzduit de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, la invitația lui Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și a eurodeputatului bulgar Andrey Kovatchev, chestor al instituției. În mesajul său, Gabriela Firea a vorbit despre transformările prin care a trecut România în cei 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, subliniind beneficiile economice și sociale ale integrării europene, dar și contribuția românilor din țară și din diaspora la acest parcurs.
Gabriela Firea/ Facebook
Peste 90 de miliarde de euro, fonduri europene atrase de România
Europarlamentara a evidențiat, în primul rând, impactul financiar al apartenenței la UE. Potrivit cifrelor prezentate de aceasta ]ntr-un mesaj publicat miercuri, 18 noiembrie, pe Facebook, România a atras peste 90 de miliarde de euro din bugetul european, prin fondurile de coeziune, agricultură și PNRR, în timp ce contribuția țării la bugetul Uniunii a fost de aproape trei ori mai mică.
Gabriela Firea a amintit, în context, și evoluția economică a României, arătând că PIB-ul pe cap de locuitor, raportat la media europeană, a crescut de la sub 40% în 2007 la peste 75-80% în prezent.
Printre rezultatele concrete ale integrării europene, aceasta a enumerat:
Infrastructură: construirea de autostrăzi și drumuri expres, care facilitează conectivitatea și mobilitatea europeană.
Educație: modernizarea a mii de școli și participarea a sute de mii de tineri români la programele Erasmus+, prin studii și stagii în străinătate.
Sănătate: modernizarea și dotarea spitalelor, construirea unor unități medicale noi, achiziția de aparatură performantă și ambulanțe.
Agricultură: sprijinirea fermierilor prin fonduri nerambursabile și dezvoltarea unui sector agricol mai competitiv, cu acces pe piețele internaționale.
Gabriela Firea: „Europa nu înseamnă doar Bruxelles sau Strasbourg”
Tot în mesajul transmis în mediul online, Gabriela Firea a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană nu a adus doar beneficii economice, ci și drepturi și oportunități pentru cetățenii români, precum libertatea de circulație, accesul la educație și posibilitatea de a munci în alte state membre.
Europarlamentara a recunoscut că există și nemulțumiri față de unele decizii europene, însă a punctat importanța respectării hotărârilor adoptate de majoritate, cu mențiunea că interesele românilor trebuie apărate atunci când acestea riscă să fie afectate.
Aceasta a evidențiat faptul că beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană se regăsesc în viața de zi cu zi a oamenilor, nu doar în instituțiile europene.
Un moment special al evenimentului a fost interpretarea Imnului Național al României de către soprana Irina Baianț, moment descris de Gabriela Firea drept unul emoționant.