Ilie Bolojan pregătește un turneu prin țară, în încercarea de a-și consolida susținerea în rândul organizațiilor județene ale Partidului Național Liberal și de a-și menține influența în partid. Premierul demis ar urma să viziteze mai multe județe în următoarele săptămâni, inclusiv organizații în care tot mai mulți primari liberali îi contestă conducerea. Surse Realitatea PLUS susțin că acțiunea face parte din pregătirile lui Bolojan pentru o potențială campanie la viitoarele alegeri prezidențiale.
Ilie Bolojan vizitează județele PNL pentru a-și consolida puterea
Potrivit surselor menționate anterior, liderul liberal ar urma să ajungă joi în Sălaj și vineri în Sibiu, urmând ca până la finalul lunii decembrie, să viziteze toate organizațiile județene ale PNL.
Întâlnirile ar avea ca scop consolidarea relațiilor cu liderii locali și cu reprezentanții administrațiilor publice, într-un moment în care sprijinul acestora pentru Bolojan este pus sub semnul întrebării.
Dificultățile premierului demis în relația cu organizațiile din teritoriu au fost vizibile și la întâlnirile organizate în ultimele săptămâni. În Teleorman, unde Bolojan s-a întâlnit cu mai mulți lideri liberali, printre care Motreanu, prezența primarilor a fost redusă, din 29 de edili PNL, doar patru ar fi participat.
O situație asemănătoare s-ar fi înregistrat și la Călărași, unde, din aproximativ 20 de primari liberali, numai șase ar fi fost prezenți.
Nemulțumirile din teritoriu sunt legate inclusiv de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Un lider important al PNL a reproșat că acestea au fost luate fără consultarea reprezentanților organizațiilor locale, iar primarii continuă să fie nemulțumiți de modul în care au fost implicați în procesul decizional.
Planul premierului demis de a-și recupera sprijinul în PNL
Turneul național are loc într-o perioadă în care Ilie Bolojan a pierdut din influența exercitată în interiorul partidului, iar tot mai mulți primari și lideri locali îi contestă deciziile luate în interiorul partidului, dar și în perioada în care a fost la guvernare.
Surse Realitatea PLUS spun că vizitele lui Bolojan ar putea avea ca obiectiv recâștigarea sprijinului organizațiilor județene și consolidarea poziției sale în PNL, în contextul pregătirilor pentru o posibilă candidatură la viitoarele alegeri prezidențiale.