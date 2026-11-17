Publicat 17 nov. 2026, 12:49 Actualizat 17 nov. 2026, 12:54 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan pregătește un turneu prin țară, în încercarea de a-și consolida susținerea în rândul organizațiilor județene ale Partidului Național Liberal și de a-și menține influența în partid. Premierul demis ar urma să viziteze mai multe județe în următoarele săptămâni, inclusiv organizații în care tot mai mulți primari liberali îi contestă conducerea. Surse Realitatea PLUS susțin că acțiunea face parte din pregătirile lui Bolojan pentru o potențială campanie la viitoarele alegeri prezidențiale.

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