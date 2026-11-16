Realitatea.NET
Politica· 3 min citire

UDMR ia în calcul o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Condiția care ar declanșa demersul

Csoma Botond. Foto: Profimedia

Csoma Botond. Foto: Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 18:54

Csoma Botond avertizează că parlamentarii UDMR ar putea recurge la o moțiune de cenzură dacă Executivul își asumă răspunderea pe reforma administrației. Uniunea contestă modul în care ar urma să fie reorganizate localitățile.

Parlamentarii UDMR iau în calcul declanșarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, în cazul în care Executivul va recurge la procedura asumării răspunderii pentru reforma administrației publice. Liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond, a declarat luni că formațiunea ar putea folosi acest instrument parlamentar, însă fără să colaboreze cu AUR pentru inițierea demersului.

Nemulțumirile UDMR vizează în special proiectul de comasare a localităților și criteriile după care ar urma să fie redesenate limitele administrativ-teritoriale. Csoma Botond susține că o asemenea reorganizare nu poate fi decisă exclusiv în funcție de numărul locuitorilor, ci trebuie să țină cont și de particularitățile istorice, geografice și etnice ale fiecărei zone.

Deputatul a amintit că, în discuțiile despre pragul de populație necesar pentru reorganizarea localităților, au fost vehiculate succesiv mai multe variante, de la 1.500 la 3.000, 5.000 și chiar 10.000 de locuitori.

În fiecare zi avem un pachet de reforme. Referitor la comasarea localităților, ne-am exprimat punctul de vedere. Nu suntem împotriva reformei, dar credem că nu se poate face în acest mod. Vă reamintesc, prima dată, au vorbit colegii noștri de la PSD de 1.500 (locuitori), după aia de 3.000, după aia de de 5.000, după aia de 10.000, nu mai știam, în fiecare zi era un alt număr. Credem că nu se poate reduce această reformă numai la un criteriu numeric. Am spus-o de mai multe ori, trebuie să luăm în considerare și particularități istorice, geografice și etnice. Spun în numele unei comunități de peste un milion de maghiari în această țară. Are România și angajamente internaționale - Convenția privind protecția minorităților naționale inițiată de Consiliul Europei, semnată și ratificată de România. Articolul 16 spune că nu se pot schimba limitele administrativ-teritoriale ale unei localități, dacă această modificare duce la o schimbare în detrimentul ponderii comunității etnice din acea localitate. Deci, credem că și aceste elemente trebuie luate în considerare

a explicat Csoma Botond

Csoma Botond respinge asumarea răspunderii pentru reorganizarea administrativă

Reprezentantul UDMR a precizat că formațiunea nu acceptă ca reforma administrației să fie adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului. În opinia sa, proiectul trebuie pregătit prin consultări cu partidele politice și cu specialiștii, iar ulterior să fie supus dezbaterii în Parlament.

Csoma Botond consideră că actuala organizare administrativă a României are nevoie de schimbări, dar atrage atenția că o asemenea intervenție nu poate fi făcută în grabă și fără o analiză amănunțită.

Nicidecum nu suntem de acord ca această reformă să se facă prin angajarea răspunderii Guvernului. Cred că trebuie să elaborăm un proiect cu participarea clasei politice, cu participarea specialiștilor, să avem un proiect, după aceea să dezbatem acest proiect în Parlamentul României și să ajungem la o concluzie. Nu suntem împotriva reformei. Sigur, structura administrativă a României este învechită, pentru că a fost făcută de Ceaușescu în 1968. Deci, nu spunem că nu trebuie să facem nimic. Dar (...) am văzut un heirupism...

a declarat deputatul UDMR

Acesta a insistat că reorganizarea trebuie analizată separat pentru fiecare regiune, ținând cont de realitățile locale. În opinia sa, politicienii nu au singuri expertiza necesară pentru a stabili o nouă structură administrativ-teritorială.

UDMR exclude o colaborare cu AUR pentru moțiunea de cenzură

Întrebat dacă Uniunea va iniția sau va vota o moțiune de cenzură în eventualitatea în care Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrației, Csoma Botond a confirmat că această variantă se află printre opțiunile analizate.

Liderul deputaților UDMR a precizat însă că formațiunea nu intenționează să aibă o asociere politică cu AUR și că ar putea apela la sprijinul altor partide parlamentare pentru un asemenea demers.

Sigur nu dorim să avem nicio legătură politică cu partidul AUR, dar vom uza de toate mijloacele parlamentare pe care le avem, inclusiv depunerea unui moțiuni de cenzură cu alte partide, nu cu partidul AUR. Să vedem, nu pot să vă spun în acest moment, dar... (...) Da, luăm în calcul și acest scenariu

a declarat Csoma Botond

Reorganizarea localităților, analizată și prin prisma comunităților etnice

Deputatul UDMR a cerut ca la elaborarea reformei să participe nu doar reprezentanții partidelor, ci și experți din domenii relevante, inclusiv sociologi și specialiști de la Academia Română. El a argumentat că o reorganizare administrativ-teritorială are consecințe importante asupra comunităților și nu trebuie tratată ca o simplă problemă legată de numărul primarilor sau al aleșilor locali.

Csoma Botond a atras atenția că modificarea granițelor dintre localități ar putea schimba ponderea comunității maghiare în anumite zone, astfel încât aceasta să devină minoritară în localități unde în prezent nu se află în această situație.

Ar trebui să ne așezăm la masă și să discutăm punctual. Nu numai politicieni, vreau să subliniez, eu cred că avem nevoie de tehnocrați și de specialiști pentru această inițiativă, de la Academia Română, sociologi. (...) Politicul nu se descurcă singur. Deci, nu cunoaștem toate datele și nu avem expertiza necesară numai politicienii să facem o asemenea reformă administrativ-teritorială, care este o chestie foarte serioasă. (...) Nu funcția de primar e importantă, ci situația comunității. (...) Nu e problema cu primarii, e o falsă problemă. Eu vă spun sincer - nu e problema cu primarii. Deci, e o problemă cu acea comunitate pe care o reprezentăm noi în Parlamentul României

a declarat deputatul UDMR

Acesta a explicat că îngrijorarea Uniunii privește efectele pe care comasarea localităților le-ar putea avea asupra reprezentării comunității maghiare.

Despre asta am discutat, nu despre poziția de primar, de consilier local, de viceprimar și așa mai departe. (...) Pe detalii trebuie să discutăm cu specialiști

a mai spus Csoma Botond
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe