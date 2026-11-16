UDMR ia în calcul o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Condiția care ar declanșa demersul

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 18:54

Csoma Botond avertizează că parlamentarii UDMR ar putea recurge la o moțiune de cenzură dacă Executivul își asumă răspunderea pe reforma administrației. Uniunea contestă modul în care ar urma să fie reorganizate localitățile.

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