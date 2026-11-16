Luca Niculescu anunță noi reguli pentru modificarea taxelor și impozitelor. Când va fi adoptat bugetul pe 2027

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 10:49

Premierul Luca Niculescu a anunțat luni, 16 noiembrie, că Guvernul își propune ca bugetul României pentru 2027 să fie adoptat de Parlament până la sfârșitul acestui an. Șeful Executivului a făcut și un anunț important privind modificările fiscale: orice schimbare va fi precedată de o evaluare publică a impactului, inclusiv asupra bugetelor locale. Totodată, premierul a promis elaborarea unui Cod al finanțelor publice locale și o monitorizare mai strictă a fondurilor europene, cu rapoarte lunare privind absorbția banilor pe fiecare județ.

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