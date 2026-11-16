Luca Niculescu anunță noi reguli pentru modificarea taxelor și impozitelor. Când va fi adoptat bugetul pe 2027

Premierul Luca Niculescu a anunțat luni, 16 noiembrie, că Guvernul își propune ca bugetul României pentru 2027 să fie adoptat de Parlament până la sfârșitul acestui an. Șeful Executivului a făcut și un anunț important privind modificările fiscale: orice schimbare va fi precedată de o evaluare publică a impactului, inclusiv asupra bugetelor locale. Totodată, premierul a promis elaborarea unui Cod al finanțelor publice locale și o monitorizare mai strictă a fondurilor europene, cu rapoarte lunare privind absorbția banilor pe fiecare județ.
Bugetul României pe 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul lunii decembrie
Premierul Luca Niculescu a prezentat luni, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR), principalele angajamente ale Guvernului în relația cu autoritățile locale. Unul dintre cele mai importante anunțuri privește calendarul adoptării bugetului de stat pe 2027, în condițiile în care Executivul își propune ca România să înceapă anul viitor cu bugetul deja aprobat de Parlament.
Șeful Guvernului a explicat că întârzierile în adoptarea bugetului de stat au avut consecințe asupra administrațiilor locale. În acest an, numeroase consilii locale au putut să își aprobe bugetele abia în primăvară, iar procedurile de achiziție care au urmat au întârziat începerea lucrărilor și au dus la pierderea unui întreg sezon de investiții.
Premierul a mai anunțat elaborarea unui Cod al finanțelor publice locale, prin care Executivul urmărește să ofere mai multă predictibilitate administrațiilor. Primăriile ar urma astfel să își poată planifica mai bine cheltuielile și investițiile, fără întârzieri care să afecteze proiectele necesare comunităților.
Noi angajamente privind taxele și impozitele. Modificările fiscale vor fi analizate înainte de adoptare
Un alt anunț important făcut de Luca Niculescu privește stabilitatea fiscală. Premierul a precizat că orice modificare a legislației fiscale va trebui însoțită de o evaluare a impactului, care să fie publicată înainte ca măsura respectivă să fie adoptată. Documentul va trebui să arate inclusiv consecințele schimbărilor asupra bugetelor administrațiilor locale.
În același timp, șeful Executivului le-a cerut reprezentanților administrațiilor locale să gestioneze responsabil fondurile primite de la bugetul de stat. Potrivit premierului, viitoarele alocări vor fi corelate cu modul în care au fost utilizați efectiv banii și cu nevoile reale ale fiecărei comunități. Rezultatele vor fi raportate public.
Două miliarde de lei pentru plata datoriilor primăriilor și firmelor care au lucrat cu statul
Luca Niculescu a amintit că una dintre primele măsuri adoptate de Guvernul său a fost o rectificare bugetară de urgență, prin care au fost prevăzute două miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au executat lucrări pentru comunități. Premierul a recunoscut că necesarul de finanțare ar fi putut fi mai mare, însă situația dificilă a bugetului de stat a limitat resursele disponibile. Acesta a subliniat că relația dintre Guvern și autoritățile locale trebuie să se bazeze pe dialog, astfel încât investițiile publice să poată continua, iar serviciile oferite cetățenilor să fie îmbunătățite.
Fondurile europene vor fi monitorizate săptămânal. Guvernul va publica situația banilor atrași de fiecare județ
Premierul a vorbit și despre importanța fondurilor europene într-o perioadă în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar și dispune de resurse limitate pentru investiții. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va monitoriza săptămânal toate programele europene, pentru a urmări modul în care sunt implementate proiectele și ritmul în care sunt accesați banii.
În plus, Guvernul va publica lunar date privind absorbția fondurilor europene, defalcate pe programe și pe județe. Astfel, atât reprezentanții administrațiilor locale, cât și cetățenii vor putea urmări stadiul finanțărilor și vor avea acces la informații privind eventualele întârzieri în derularea proiectelor. Șeful Executivului a mai anunțat că România va continua descentralizarea implementării fondurilor europene, prin consolidarea rolului regiunilor în gestionarea investițiilor.
Primarii, îndemnați să pregătească de acum proiectele pentru fondurile europene din perioada 2028-2034
Luca Niculescu le-a cerut edililor să înceapă pregătirea proiectelor care ar putea fi finanțate prin viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. România va susține un plan național și regional de parteneriat în care regiunile să aibă un rol mai important, iar investițiile să fie stabilite în funcție de strategiile proprii de dezvoltare.
Premierul a subliniat că autoritățile locale trebuie să pregătească din timp documentațiile tehnice, avizele și analizele necesare, astfel încât proiectele să fie suficient de avansate la începutul noii perioade de finanțare. Totodată, primarii sunt încurajați să participe la consultările privind viitoarele alocări europene, pentru ca nevoile comunităților pe care le reprezintă să fie luate în calcul.