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Economie· 2 min citire
Bugetul României pe 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul anului. Anunțul făcut de Dan Cărbunaru
Guvernul României
România ar urma să încheie anul 2026 cu bugetul pentru anul viitor prezentat în Parlament și votat. Anunțul a fost făcut joi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, care a precizat că ministerele sunt aproape de finalizarea procesului de transmitere a estimărilor privind veniturile și cheltuielile pentru 2027. Executivul urmărește să mențină cheltuielile statului sub control, să respecte țintele de deficit și, în același timp, să susțină relansarea economiei.
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