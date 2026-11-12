Bugetul României pe 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul anului. Anunțul făcut de Dan Cărbunaru

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 15:00

România ar urma să încheie anul 2026 cu bugetul pentru anul viitor prezentat în Parlament și votat. Anunțul a fost făcut joi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, care a precizat că ministerele sunt aproape de finalizarea procesului de transmitere a estimărilor privind veniturile și cheltuielile pentru 2027. Executivul urmărește să mențină cheltuielile statului sub control, să respecte țintele de deficit și, în același timp, să susțină relansarea economiei.

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