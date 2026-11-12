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Economie· 2 min citire

Bugetul României pe 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul anului. Anunțul făcut de Dan Cărbunaru

Guvernul României

Guvernul României

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 15:00

România ar urma să încheie anul 2026 cu bugetul pentru anul viitor prezentat în Parlament și votat. Anunțul a fost făcut joi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, care a precizat că ministerele sunt aproape de finalizarea procesului de transmitere a estimărilor privind veniturile și cheltuielile pentru 2027. Executivul urmărește să mențină cheltuielile statului sub control, să respecte țintele de deficit și, în același timp, să susțină relansarea economiei.

Guvernul pregătește bugetul pe 2027. Ministerele, aproape de finalizarea estimărilor

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat, joi, 12 noiembrie, că pregătirile pentru bugetul pe 2027 au ajuns într-o etapă importantă. Fiecare minister și fiecare ordonator de credite trebuie să transmită Ministerului Finanțelor, prin aplicația e-Buget, datele privind veniturile și cheltuielile estimate pentru anul viitor. Cele mai multe instituții au început deja să transmită aceste informații, iar Executivul se așteaptă ca în următoarele zile să aibă o imagine de ansamblu asupra necesarului de fonduri.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului:

Suntem aproape de finalizarea acestei proceduri. Cele mai multe instituții au început să-și trimită datele și, după discuțiile de astăzi, cel mai probabil în zilele următoare, o să avem viziunea de ansamblu necesară.

Acesta a subliniat că etapa este necesară pentru ca Executivul să poată evalua planurile fiecărui minister pentru anul următor. Totodată, noul buget trebuie să răspundă așteptărilor piețelor financiare, demonstrând că România își poate ține cheltuielile sub control și poate respecta țintele de reducere a deficitului. Dan Cărbunaru a precizat însă că, pe lângă disciplina bugetară, trebuie luate în considerare și măsurile necesare pentru relansarea economică.

Bugetul pe 2027 ar urma să fie votat până la sfârșitul anului

Întrebat când va fi gata bugetul pentru 2027, Dan Cărbunaru a declarat că obiectivul Guvernului este ca proiectul să fie prezentat și votat în Parlament până la sfârșitul acestui an. Purtătorul de cuvânt al Executivului a explicat că adoptarea bugetului înainte de începutul noului an este importantă nu doar pentru instituțiile publice, ci și pentru mediul privat. Astfel, companiile și autoritățile și-ar putea planifica activitatea pentru 2027 având la dispoziție cifre concrete și o imagine clară asupra direcției economice a țării.

Dan Cărbunaru:

Finalul anului ar trebui să regăsească România cu un buget prezentat în Parlament și votat. Acest lucru este necesar pentru a permite tuturor, nu doar instituțiilor publice, să aibă o viziune de ansamblu a întregului parcurs pentru anul viitor. Vorbim aici de predictibilitate, dar vorbim și de seriozitatea angajamentului Guvernului de a oferi României un buget bine așezat, care să ajute și instituțiile publice și mediul privat să se poată organiza cu cifre concrete în față.

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