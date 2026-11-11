Aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Alexandru Nazare a avizat proiectul de sprijin

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 19:54

Fermierii români care au suportat costuri mai mari pentru achiziția îngrășămintelor ar putea beneficia de un ajutor financiar de aproape 60 de milioane de euro. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a acordat aviz favorabil, cu observații, proiectului inițiat de Ministerul Agriculturii, care prevede compensarea scumpirilor din 2026, pe fondul tensiunilor și al crizei din Orientul Mijlociu.

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