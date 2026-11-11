Aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Alexandru Nazare a avizat proiectul de sprijin

Fermierii români care au suportat costuri mai mari pentru achiziția îngrășămintelor ar putea beneficia de un ajutor financiar de aproape 60 de milioane de euro. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a acordat aviz favorabil, cu observații, proiectului inițiat de Ministerul Agriculturii, care prevede compensarea scumpirilor din 2026, pe fondul tensiunilor și al crizei din Orientul Mijlociu.
Măsura este destinată producătorilor agricoli care cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume. Pe lista beneficiarilor sunt incluși și agricultorii care lucrează în sere și solarii.
Potrivit ministrului, ajutorul ar urma să fie acordat prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în funcție de tipul culturii, suprafața eligibilă și documentele care dovedesc cumpărarea îngrășămintelor.
Cum vor fi împărțiți banii destinați fermierilor
Proiectul prevede un buget total de aproximativ 60 de milioane de euro pentru compensarea cheltuielilor suplimentare generate de creșterea prețurilor la îngrășăminte.
Conform explicațiilor oferite de Alexandru Nazare, finanțarea ar urma să fie asigurată în proporții egale din două surse:
- 50% din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă;
- 50% din resurse naționale, prin bugetul Ministerului Agriculturii.
Ministrul Finanțelor a explicat că scumpirea îngrășămintelor a pus o presiune suplimentară asupra agricultorilor, într-un an în care cheltuielile pentru menținerea producției au fost deja ridicate.
Cine poate primi ajutorul și cum se va face plata
Sprijinul financiar propus se adresează mai multor categorii de producători agricoli. Printre culturile eligibile se numără grâul, porumbul, floarea-soarelui, rapița, cartofii, sfecla de zahăr și legumele, inclusiv cele cultivate în spații protejate.
Plățile ar urma să fie gestionate de APIA, iar valoarea ajutorului pentru fiecare beneficiar va ține cont de cultura înființată, de suprafața eligibilă și de actele justificative privind achiziția îngrășămintelor.
În acest moment, anunțul vizează proiectul de sprijin avizat de Ministerul Finanțelor. Condițiile concrete de acordare și procedura de accesare urmează să fie stabilite prin mecanismul de aplicare a măsurii.
Alexandru Nazare: Finanțarea trebuie să aibă o acoperire bugetară clară
Deși a susținut acordarea ajutorului, ministrul Finanțelor a formulat o serie de observații referitoare la modul în care va fi asigurată finanțarea. Alexandru Nazare a cerut ca măsura să se încadreze în limitele sumelor aprobate anual pentru această destinație.
Oficialul a subliniat că această condiție este importantă în contextul pregătirii bugetului pentru 2027, când autoritățile trebuie să țină cont de toate obligațiile financiare ale statului.
Acesta a atras atenția că spațiul bugetar este limitat, însă autoritățile trebuie să identifice soluții pentru domeniile economice afectate puternic de creșterea costurilor.
Fondurile europene, esențiale pentru susținerea agriculturii
Alexandru Nazare consideră că utilizarea fondurilor europene poate reduce presiunea asupra bugetului național, în condițiile în care jumătate din suma propusă pentru fermieri ar urma să provină din finanțare europeană nerambursabilă.
Ministrul a explicat că sprijinirea sectoarelor afectate de șocuri externe trebuie realizată fără a pierde din vedere obiectivul reducerii deficitului bugetar.
Potrivit acestuia, fermierii trebuie să cunoască atât valoarea și condițiile ajutorului pe care îl pot primi, cât și sursa de finanțare a măsurii, astfel încât statul să își poată respecta angajamentele.
Proiectul de aproape 60 de milioane de euro urmărește să compenseze o parte din costurile suplimentare suportate de agricultori în urma scumpirii îngrășămintelor, într-un context internațional marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu.