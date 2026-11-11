Comandament Energetic de urgență după avaria de la Cernavodă. Importurile de energie ale României au crescut semnificativ

Ministerul Energiei a convocat miercuri, 11 noiembrie, o reuniune a Comandamentului Energetic, în contextul problemelor apărute la Centrala Nucleară, iar importurile de electricitate au crescut semnificativ. Vestea bună este că specialiștii au identificat cauza defecțiunii, iar reactorul ar putea reveni în funcțiune în cel mult patru zile.
Pe agenda reuniunii se află trei teme majore: stadiul pregătirilor pentru iarnă, situația privind repornirea Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă și nivelul rezervelor de apă din lacurile energetice, esențiale pentru producția de energie și echilibrarea sistemului.
La finalul ședinței, programată să aibă loc la sediul Transelectrica, secretarul de stat Pavel-Casian Nițulescu va susține o conferință de presă în care va prezenta concluziile discuțiilor și măsurile luate pentru menținerea siguranței Sistemului Energetic Național.
Defecțiunea a fost identificată
Potrivit informațiilor disponibile, specialiștii au reușit să identifice cauza opririi Reactorului 1, produsă luni după-amiază. Problema nu a fost localizată în partea nucleară a instalației, ci în sistemul clasic al centralei, unde a fost detectată componenta defectă care necesită intervenții tehnice.
Estimările preliminare arată că Reactorul 1 ar putea fi repornit în maximum patru zile, după finalizarea lucrărilor de remediere și a testelor necesare pentru revenirea în exploatare în condiții de siguranță.
România a crescut semnificativ importurile de energie
Oprirea unuia dintre cele două reactoare aflate în funcțiune la Cernavodă a avut un impact imediat asupra balanței energetice a țării. În cursul zilei de marți, România a fost nevoită să majoreze semnificativ importurile de energie electrică pentru a acoperi deficitul de producție creat de ieșirea din funcțiune a Unității 1.
Datele publicate de Transelectrica arată că, miercuri, 11 noiembrie, la ora 07:00, producția de energie nucleară a României era de zero MW, comparativ cu 526 MW înregistrați luni, 9 noiembrie, la aceeași oră, înainte ca Unitatea 1 de la Cernavodă să fie oprită din cauza defecțiunii. Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât reactorul fusese reconectat la Sistemul Energetic Național cu doar trei zile înainte de noua oprire, ceea ce a amplificat presiunea asupra rețelei și a determinat creșterea importurilor de energie pentru acoperirea consumului intern.
Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă a fost închisă luni seara, 9 noiembrie 2026, la doar câteva zile după ce fusese reconectată la Sistemul Energetic Național, iar directorul tehnic a fost înlocuit din funcție.
Miza uriașă: securitatea alimentării cu energie înainte de iarnă
Momentul apariției problemei este cu atât mai sensibil cu cât România se apropie de sezonul rece, perioadă în care consumul de energie electrică și gaze naturale crește semnificativ.
Autoritățile urmăresc acum repunerea rapidă în funcțiune a Reactorului 1 și evaluarea tuturor resurselor disponibile în sistem, inclusiv producția hidroenergetică și capacitatea de import, pentru a evita eventuale tensiuni în rețeaua națională în lunile următoare.