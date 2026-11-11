Comandament Energetic de urgență după avaria de la Cernavodă. Importurile de energie ale României au crescut semnificativ

Publicat 11 nov. 2026, 07:29 Actualizat 11 nov. 2026, 07:30

Ministerul Energiei a convocat miercuri, 11 noiembrie, o reuniune a Comandamentului Energetic, în contextul problemelor apărute la Centrala Nucleară, iar importurile de electricitate au crescut semnificativ. Vestea bună este că specialiștii au identificat cauza defecțiunii, iar reactorul ar putea reveni în funcțiune în cel mult patru zile.

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