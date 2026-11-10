Premierul Luca Niculescu, prima reacție după oprirea Centralei Cernavodă: „Nu ne doream un asemenea incident”

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 nov. 2026, 12:17

Premierul Luca Niculescu a afirmat că oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, la doar trei zile de la repornire, este un eveniment nedorit, care pune din nou presiune pe sistemul energetic. Prezent la o conferință de business pe probleme de IT, șeful Guvernului a afirmat că se face o analiză a cauzelor care au produs această disfuncționalitate, dar că cel mai important este să se găsească soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

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