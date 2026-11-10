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Economie· 2 min citire

Premierul Luca Niculescu, prima reacție după oprirea Centralei Cernavodă: „Nu ne doream un asemenea incident”

Centrala Nuclearelectrică Cernavodă (Inquam/George Călin)

Centrala Nuclearelectrică Cernavodă (Inquam/George Călin)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 nov. 2026, 12:17

Premierul Luca Niculescu a afirmat că oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, la doar trei zile de la repornire, este un eveniment nedorit, care pune din nou presiune pe sistemul energetic. Prezent la o conferință de business pe probleme de IT, șeful Guvernului a afirmat că se face o analiză a cauzelor care au produs această disfuncționalitate, dar că cel mai important este să se găsească soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Este clar că nu ne doream un asemenea incident. Nu s-a întâmplat să existe o sută de zile de pauză în funcționarea unor reactoare.

După cum ziceam, sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început, o să vorbesc, o să țin deja legătura cu Ministrul Energiei, care ține în permanență legătura cu cei de la Nuclearelectrica, dar da, este clar că nu ne doream un asemenea incident.

a declarat premierul Luca Niculescu.

Șeful Executivului a precizat că păstrează legătura cu ministrul Energiei, care monitorizează constant evoluția situației împreună cu reprezentanții companiei care operează centrala.

„Sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început”, a declarat Luca Niculescu.

Ce spune premierul despre riscul unor noi probleme în timpul iernii

Întrebat despre situația din sezonul rece, premierul a explicat că evoluția regimului hidrologic va avea un rol important, în condițiile în care nivelul redus al Dunării a influențat anterior funcționarea centralei.

Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Guvernului, România nu ar urma să traverseze o iarnă marcată de o secetă severă.

„Depinde mult de cum va arăta regimul hidrologic, dar din informațiile pe care le avem, nu ne așteaptă o iarnă care să fie foarte secetoasă”, a declarat premierul.

Totuși, Luca Niculescu a subliniat că autoritățile trebuie să găsească soluții definitive pentru a evita repetarea unor astfel de situații.

„Ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm pe termen lung că astfel de situații nu se vor repeta”, a subliniat șeful Guvernului.

Proiectul Bala 2, considerat esențial pentru viitorul centralei

Premierul a readus în atenție proiectul Bala 2, despre care a vorbit și în timpul vizitei sale la Cernavodă. Potrivit acestuia, investiția este necesară pentru a asigura un volum mai mare de apă destinat funcționării reactoarelor nucleare.

În opinia sa, proiectul este important atât pentru unitățile aflate deja în exploatare, cât și pentru reactoarele 3 și 4, care urmează să fie construite.

„De aceea proiectul Bala 2 despre care v-am vorbit, care înseamnă mai multă apă pentru reactoarele 1-2, dar și cele care vor fi construite 3-4 de la Cernavodă, este atât de important”, a explicat Luca Niculescu.

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