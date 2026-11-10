Premierul Luca Niculescu, prima reacție după oprirea Centralei Cernavodă: „Nu ne doream un asemenea incident”

Premierul Luca Niculescu a afirmat că oprirea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, la doar trei zile de la repornire, este un eveniment nedorit, care pune din nou presiune pe sistemul energetic. Prezent la o conferință de business pe probleme de IT, șeful Guvernului a afirmat că se face o analiză a cauzelor care au produs această disfuncționalitate, dar că cel mai important este să se găsească soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
Șeful Executivului a precizat că păstrează legătura cu ministrul Energiei, care monitorizează constant evoluția situației împreună cu reprezentanții companiei care operează centrala.
„Sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început”, a declarat Luca Niculescu.
Ce spune premierul despre riscul unor noi probleme în timpul iernii
Întrebat despre situația din sezonul rece, premierul a explicat că evoluția regimului hidrologic va avea un rol important, în condițiile în care nivelul redus al Dunării a influențat anterior funcționarea centralei.
Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Guvernului, România nu ar urma să traverseze o iarnă marcată de o secetă severă.
„Depinde mult de cum va arăta regimul hidrologic, dar din informațiile pe care le avem, nu ne așteaptă o iarnă care să fie foarte secetoasă”, a declarat premierul.
Totuși, Luca Niculescu a subliniat că autoritățile trebuie să găsească soluții definitive pentru a evita repetarea unor astfel de situații.
„Ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm pe termen lung că astfel de situații nu se vor repeta”, a subliniat șeful Guvernului.
Proiectul Bala 2, considerat esențial pentru viitorul centralei
Premierul a readus în atenție proiectul Bala 2, despre care a vorbit și în timpul vizitei sale la Cernavodă. Potrivit acestuia, investiția este necesară pentru a asigura un volum mai mare de apă destinat funcționării reactoarelor nucleare.
În opinia sa, proiectul este important atât pentru unitățile aflate deja în exploatare, cât și pentru reactoarele 3 și 4, care urmează să fie construite.
„De aceea proiectul Bala 2 despre care v-am vorbit, care înseamnă mai multă apă pentru reactoarele 1-2, dar și cele care vor fi construite 3-4 de la Cernavodă, este atât de important”, a explicat Luca Niculescu.