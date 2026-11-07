O nouă anchetă la băncile din România. Consiliul Concurenței verifică modul de calcul al scorului FICO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 17:30

Consiliul Concurenței desfășoară o nouă anchetă la mai multe bănci din România. Pe lângă verificările legate de indicele ROBOR, acolo unde au fost aplicate amenzi colosale, acum este verificat și modul în care băncile analizează scorul FICO. În funcție de acest indice, băncile acordă sau nu credite.

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