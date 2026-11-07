O nouă anchetă la băncile din România. Consiliul Concurenței verifică modul de calcul al scorului FICO

Consiliul Concurenței desfășoară o nouă anchetă la mai multe bănci din România. Pe lângă verificările legate de indicele ROBOR, acolo unde au fost aplicate amenzi colosale, acum este verificat și modul în care băncile analizează scorul FICO. În funcție de acest indice, băncile acordă sau nu credite.
Potrivit Realitatea PLUS, Consiliul Concurenței verifică mai multe bănci din România. Pe lângă verificările care au stat la baza indicelui ROBOR, acum se verifică scorul FICO, scor care este inclus în Biroul de Credit.
În momentul în care clienții fac mai multe interogări la mai multe instituții bancare, acest scor scade, iar băncile nu mai acordă credite.
Consiliul Concurenței vrea să verifice acest lucru și să elimine această "barieră", și asta deoarece în momentul în care scorul FICO se află sub un anumit nivel, foarte puține bănci mai pot acorda credite, relatează Realitatea PLUS.
Consiliul Concurenței investighează metodologia de calcul a scorului de credit
Președintele Consiliului Concurenței a explicat, astfel, că verificările vizează modul în care Biroul de Credit calculează scorul clienților care solicită împrumuturi de la mai multe bănci. Există suspiciunea că actuala metodologie îi poate dezavantaja pe cei care compară ofertele mai multor instituții financiare sau care încearcă să își schimbe banca.
Când ar putea fi finalizate verificările
Ancheta vizează băncile membre ale Biroului de Credit, numărul acestora fiind mai mare decât cel al instituțiilor financiare implicate în investigația privind stabilirea indicelui ROBOR.
Potrivit lui Chirițoiu, verificările ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor.
Consiliul Concurenței nu exclude noi amenzi pentru bănci
Întrebat dacă investigația s-ar putea încheia cu noi sancțiuni pentru instituțiile bancare, Bogdan Chirițoiu a confirmat că aplicarea unor amenzi este posibilă, în cazul în care se constată încălcarea legislației în domeniul concurenței. El a subliniat însă că, în prezent, există doar suspiciuni, iar o eventuală sancționare va depinde de rezultatele investigației.
Amendă de 700 de milioane de euro pentru zece bănci în cazul ROBOR
Noua investigație vine după ce, la începutul lunii iunie, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci cu amenzi în valoare totală de aproximativ 700 de milioane de euro.
Potrivit comunicatului oficial al instituției, băncile au fost sancționate pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.