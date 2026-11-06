Șefa Casei de Pensii neagă că 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Ce spune despre erori

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 13:39

Noua președintă a Casei Naționale de Pensii Publice, Vasilica-Valentina Robu, vine cu explicații după scandalul celor 2,2 milioane de pensii care ar fi fost calculate greșit. Șefa instituției susține că informațiile care au provocat îngrijorare în rândul pensionarilor sunt false și îi asigură pe români că drepturile lor vor fi respectate. Declarația vine după ce un raport al Curții de Conturi a scos la iveală nereguli în calcularea și recalcularea pensiilor, inclusiv situații în care beneficiarii au primit sume mai mici decât cele cuvenite.

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