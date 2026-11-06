Șefa Casei de Pensii neagă că 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Ce spune despre erori

Noua președintă a Casei Naționale de Pensii Publice, Vasilica-Valentina Robu, vine cu explicații după scandalul celor 2,2 milioane de pensii care ar fi fost calculate greșit. Șefa instituției susține că informațiile care au provocat îngrijorare în rândul pensionarilor sunt false și îi asigură pe români că drepturile lor vor fi respectate. Declarația vine după ce un raport al Curții de Conturi a scos la iveală nereguli în calcularea și recalcularea pensiilor, inclusiv situații în care beneficiarii au primit sume mai mici decât cele cuvenite.
Șefa Casei de Pensii, mesaj pentru milioane de pensionari: Informațiile sunt false
Vasilica-Valentina Robu, noua președintă a Casei Naționale de Pensii Publice, a transmis vineri, 6 noiembrie, un mesaj direct pensionarilor, după controversele provocate de raportul Curții de Conturi. Oficialul susține că informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit nu reflectă situația reală. Aceasta recunoaște îngrijorarea provocată de dezvăluirile din ultimele săptămâni și promite că instituția va verifica problemele semnalate, iar eventualele greșeli vor fi corectate.
Mesajul vine într-un moment în care numeroși pensionari așteaptă explicații despre modul în care le-au fost calculate drepturile și despre eventualele diferențe de bani pe care ar trebui să le primească. Noua conducere a CNPP încearcă să clarifice amploarea problemelor descoperite de auditori, în condițiile în care informațiile privind milioanele de pensii calculate eronat au provocat reacții puternice. Instituția susține că fiecare situație trebuie analizată separat și că nu poate fi stabilit numărul real al dosarelor afectate doar pe baza unor estimări statistice.
Ce a descoperit Curtea de Conturi despre pensiile calculate greșit
Controversa a izbucnit după publicarea raportului Curții de Conturi privind activitatea Casei Naționale de Pensii Publice din anul 2024. Auditorii au identificat mai multe nereguli în stabilirea și recalcularea drepturilor, inclusiv cazuri în care au fost folosite punctaje mai mici sau mai mari decât cele prevăzute de lege. În urma verificărilor, Curtea de Conturi a estimat că diferențele rezultate din recalcularea greșită a unor pensii pentru limită de vârstă ar putea depăși 230 de milioane de lei în cazul sumelor plătite în minus.
Totuși, Casa Națională de Pensii a explicat anterior că rezultatele auditului nu demonstrează că toate cele 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit. Potrivit instituției, auditorii au analizat în detaliu eșantioane de dosare, iar constatările au fost utilizate ulterior pentru realizarea unor estimări statistice. În cazul recalculării pensiilor pentru limită de vârstă, raportul a identificat nouă situații în care au fost utilizate punctaje mai mici decât cele cuvenite, diferențele constatate în eșantion fiind de 2.147 de lei.
Raportul a semnalat și situații în care pensionarii au primit mai mulți bani decât ar fi trebuit, precum și probleme legate de stagiile de cotizare, acordarea punctelor de stabilitate și aplicarea legislației privind pensiile de invaliditate. Aceste constatări arată că au existat erori reale, însă amploarea lor la nivelul întregului sistem trebuie stabilită prin verificări suplimentare. CNPP susține că fiecare dosar în care există suspiciuni trebuie analizat individual, pentru a determina dacă drepturile au fost calculate corect și dacă sunt necesare modificări.
Ce se întâmplă cu banii pensionarilor care au primit mai puțin decât li se cuvenea
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat anterior că prezentarea informațiilor privind cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit a reprezentat o problemă majoră de comunicare. Oficialul a explicat că rezultatele Curții de Conturi au fost extrapolate de la un număr limitat de dosare și că acest lucru nu înseamnă că milioane de pensionari au primit automat sume eronate. În același timp, ministrul a recunoscut că există greșeli care trebuie identificate și corectate, astfel încât persoanele afectate să își primească drepturile legale.