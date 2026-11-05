BNR anunță că nu va modifica regulile ROBOR. Ce se întâmplă după amenzile aplicate celor zece bănci

Banca Națională a României (BNR) a anunțat joi, 5 noiembrie, că nu intenționează să modifice regulile după care este stabilit indicele ROBOR, folosit la calcularea dobânzilor pentru numeroase credite. Precizarea vine în contextul scandalului în care zece bănci au fost amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde de lei, după ce autoritatea a constatat că acestea și-au coordonat comportamentul în procesul de stabilire a indicelui. BNR susține că actualele reglementări respectă standardele internaționale și nu consideră necesară schimbarea lor.
BNR anunță că nu va modifica regulile de stabilire a ROBOR
Banca centrală a transmis că își menține poziția exprimată anterior și că nu există motive pentru modificarea cadrului legislativ care reglementează calcularea ROBOR. Reacția vine după apariția unor informații în spațiul public privind o posibilă schimbare a mecanismului de stabilire a indicelui. Instituția subliniază că regulile actuale sunt în concordanță cu principiile și recomandările internaționale și că nu pregătește modificări în această privință.
Poziția BNR vine la câteva luni după ce zece bănci au fost amendate pentru înțelegeri privind ROBOR. În iunie, Consiliul Concurenței a anunțat sancțiuni în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro. Autoritatea a stabilit, în urma investigației, că băncile participante la procedura de calcul al ROBOR au făcut schimb de informații confidențiale și strategice, inclusiv referitoare la preț, ceea ce ar fi permis coordonarea comportamentului pe piață.
Zece bănci, amendate cu 3,73 miliarde de lei în scandalul ROBOR
Decizia Consiliului Concurenței, anunțată pe 7 iunie 2026, a vizat unele dintre cele mai mari instituții bancare din România. Printre băncile sancționate se numără BCR, BRD, Banca Transilvania, ING Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, CEC Bank, UniCredit Bank, Intesa Sanpaolo România și Libra Internet Bank. Banca Transilvania a primit și o sancțiune separată pentru faptele atribuite OTP Bank România, instituție pe care a preluat-o anterior.
Potrivit autorității de concurență, investigația a arătat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR, prin schimburi de informații considerate sensibile din punct de vedere comercial. Legislația interzice înțelegerile dintre companii care împiedică sau denaturează concurența. În urma constatărilor, Consiliul Concurenței a aplicat amenzile și a cerut instituțiilor financiare să ia măsuri pentru eliminarea practicilor considerate anticoncurențiale.
Băncile au contestat amenzile în instanță
Instituțiile sancționate au respins acuzațiile și au deschis acțiuni în instanță pentru contestarea deciziei Consiliului Concurenței. Băncile au avut la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării hotărârii pentru a prezenta planuri prin care să elimine practicile considerate anticoncurențiale. Aceste planuri trebuie analizate și aprobate de autoritatea de concurență, în timp ce procesele deschise de instituțiile bancare urmează să stabilească legalitatea sancțiunilor.
Banca Națională a României a susținut și anterior că investigația Consiliului Concurenței nu a vizat reglementările privind piața monetară, ci comportamentul băncilor participante la stabilirea indicelui. În comunicările din luna iunie, instituția a cerut clarificări suplimentare cu privire la concluziile anchetei, atrăgând atenția asupra riscului unor interpretări greșite. Prin noua reacție, BNR reafirmă că nu consideră necesară schimbarea regulilor actuale.
Ce înseamnă anunțul BNR pentru românii care au credite
ROBOR este un indice de referință folosit la calcularea dobânzilor pentru anumite credite acordate în lei. Acesta influențează în continuare ratele persoanelor fizice care au contractat împrumuturi înainte de 2019 și nu au trecut la IRCC, dar și costurile unor credite acordate companiilor sau instituțiilor publice. Valoarea ROBOR este importantă pentru debitori, deoarece modificările sale se pot reflecta în sumele pe care aceștia trebuie să le plătească lunar băncilor.
Anunțul făcut de BNR nu înseamnă că valoarea ROBOR va rămâne neschimbată, ci doar că instituția nu intenționează să modifice regulile după care este calculat indicele. În paralel, procesele deschise de băncile sancționate continuă, iar deciziile instanțelor vor stabili dacă amenzile aplicate de Consiliul Concurenței vor fi menținute.