BNR anunță că nu va modifica regulile ROBOR. Ce se întâmplă după amenzile aplicate celor zece bănci

Publicat 5 nov. 2026, 13:16 Actualizat 5 nov. 2026, 13:17

Banca Națională a României (BNR) a anunțat joi, 5 noiembrie, că nu intenționează să modifice regulile după care este stabilit indicele ROBOR, folosit la calcularea dobânzilor pentru numeroase credite. Precizarea vine în contextul scandalului în care zece bănci au fost amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde de lei, după ce autoritatea a constatat că acestea și-au coordonat comportamentul în procesul de stabilire a indicelui. BNR susține că actualele reglementări respectă standardele internaționale și nu consideră necesară schimbarea lor.

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