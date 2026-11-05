70 de angajați ai unei companii din Buzău, concediați înainte de Crăciun. Firma are 40 de ani de activitate

Aproximativ 70 de angajați ai companiei Aaylex-Cocorico din Buzău riscă să își piardă locurile de muncă înainte de Crăciun. Producătorul din industria avicolă, cu aproape patru decenii de activitate, a anunțat concedieri colective, la scurt timp după ce grupul Carmistin-La Provincia a preluat operarea capacităților de producție. Salariații vizați au intrat deja în preaviz, iar printre cei care urmează să plece se numără angajați din contabilitate, laboratoare și vânzări, dar și muncitori necalificați, conform Realitatea PLUS.
Aproximativ 70 de angajați ai Aaylex-Cocorico, în preaviz
Compania Aaylex-Cocorico trece printr-o nouă perioadă dificilă, după problemele financiare cu care s-a confruntat în ultimele luni. Aproximativ 70 de persoane au fost incluse în procedura de concediere colectivă, iar angajații vizați se află în preaviz pentru o perioadă de 20 de zile. Disponibilizările vin într-un moment complicat pentru familiile acestora, cu doar câteva săptămâni înaintea sărbătorilor de iarnă. Printre posturile afectate se numără cele din serviciile de suport, dar și locuri de muncă ocupate de personal necalificat.
Problemele companiei au început înainte de schimbările din luna octombrie. Aaylex One a intrat în procedura de concordat preventiv, după ce dificultățile financiare au afectat inclusiv plata salariilor. În acest context, grupul Carmistin-La Provincia a preluat operarea capacităților de producție, cu obiectivul de a menține activitatea fabricilor. Peste 1.000 de angajați din producție și-au păstrat locurile de muncă, însă situația personalului rămas la vechea societate este diferită.
Ce s-a întâmplat cu angajații după preluarea capacităților de producție
În urma reorganizării, la Aaylex-Cocorico ar fi rămas aproximativ 137 de salariați, majoritatea în departamentele de suport. Este vorba despre persoane care lucrează în contabilitate, resurse umane, laboratoare și alte servicii necesare funcționării companiei. Dintre aceștia, aproape 70 sunt acum vizați de concedierea colectivă. Situația a apărut după ce noul operator a preluat activitatea de producție și a asigurat continuarea muncii pentru cea mai mare parte a personalului implicat direct în fabricarea produselor avicole.
Grupul Carmistin-La Provincia a anunțat încă din octombrie că preluarea activelor Aaylex are ca obiectiv menținerea în funcțiune a platformei avicole din Buzău. Compania a transmis că peste 1.000 de angajați din producție vor putea continua să lucreze, însă acest lucru nu a eliminat problemele financiare ale societății inițiale. Astfel, în timp ce activitatea de producție continuă sub noul operator, o parte importantă dintre angajații rămași la Aaylex se pregătesc să își piardă locurile de muncă.
Situație dificilă și la Bistrița. Sute de angajați protestează
Probleme asemănătoare sunt și în județul Bistrița-Năsăud, unde sute de angajați ai companiei RAAL au protestat în ultimele zile, nemulțumiți că nu și-au primit integral salariile de mai multe luni. Oamenii au cerut explicații conducerii și plata restanțelor, în condițiile în care societatea pregătește un nou val de concedieri colective. Situația este cu atât mai dificilă cu cât mulți dintre salariați se tem că vor rămâne fără venituri tocmai în perioada în care cheltuielile familiilor cresc.
Potrivit datelor transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud, RAAL intenționează să disponibilizeze 250 de persoane dintr-un total de 903 angajați. Măsura vine pe fondul reducerii substanțiale a producției și afectează atât muncitori, cât și personal administrativ. Primele concedieri sunt preconizate pentru 15 noiembrie 2026. În paralel, salariații continuă să ceară achitarea salariilor restante, după mai multe luni în care au primit doar o parte din banii cuveniți.