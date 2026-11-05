70 de angajați ai unei companii din Buzău, concediați înainte de Crăciun. Firma are 40 de ani de activitate

Publicat 5 nov. 2026, 11:12 Sursă Realitatea PLUS

Aproximativ 70 de angajați ai companiei Aaylex-Cocorico din Buzău riscă să își piardă locurile de muncă înainte de Crăciun. Producătorul din industria avicolă, cu aproape patru decenii de activitate, a anunțat concedieri colective, la scurt timp după ce grupul Carmistin-La Provincia a preluat operarea capacităților de producție. Salariații vizați au intrat deja în preaviz, iar printre cei care urmează să plece se numără angajați din contabilitate, laboratoare și vânzări, dar și muncitori necalificați, conform Realitatea PLUS.

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