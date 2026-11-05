Atacurile din Marea Neagră au paralizat industria navală din Bulgaria: șantierele cer ajutor

Războiul din regiunea Mării Negre produce efecte economice dramatice asupra industriei navale din Bulgaria. Constructorii și reparatorii de nave avertizează că activitatea s-a prăbușit în ultimele luni, contractele sunt anulate pe bandă rulantă, iar mii de locuri de muncă sunt în pericol. Asociația Națională Bulgară pentru Construcții și Reparații Navale (BNACS) cere intervenția urgentă a autorităților de la Sofia, dar și a Uniunii Europene, avertizând că, din punct de vedere economic și comercial, zona Mării Negre a devenit, în fapt, un teatru de război.
Industria navală bulgară: „Suntem în stare de urgență”
Într-o scrisoare transmisă celor mai înalte instituții ale statului bulgar, reprezentanții industriei susțin că, deși apele teritoriale ale Bulgariei au fost excluse oficial din zona de risc militar, efectele economice sunt devastatoare, scrie site-ul specializat pe știri maritime Maritime.bg.
Potrivit datelor preliminare ale Asociației Naționale Bulgare pentru Construcții și Reparații Navale (BNACS), solicitările pentru reparații navale au scăzut cu 40% până la 60% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
În același timp, au fost anulate contracte pentru repararea a nouă nave, cu o valoare totală de peste 4,2 milioane de euro, iar gradul de utilizare a capacităților de producție s-a redus cu până la 60%. Situația este agravată de reducerea drastică a traficului maritim în regiune. Datele sistemelor de monitorizare prin satelit indică o scădere de aproape 50% a traficului prin strâmtoarea Bosfor în octombrie 2026 față de aceeași lună a anului precedent.
Date BNSC, sursă grafică: Maritime.bg
Peste 14.000 de locuri de muncă, amenințate
Reprezentanții industriei avertizează că operatorii navali evită tot mai mult Marea Neagră din cauza riscurilor de atacurile asupra navelor comerciale și a infrastructurii portuare. Ca urmare, costurile trasnpotuluin naval a crescut abrupt, în special din cauza majorării primelor de asigurare pentru risc. BNSC estimează că actuala situație pune în pericol direct peste 4.500 de locuri de muncă, iar indirect alte 10.000,doar în sectorul reparațiilor navale.
Mai mult, economia bulgară riscă să piardă venituri anuale de peste 180 de milioane de euro dacă deteriorarea condițiilor din Marea Neagră continuă.
Impactul nu se limitează însă la șantierele navale. Sunt afectate porturile, companiile de logistică, constructorii de nave, exportatorii și importatorii care depind de transportul maritim.
Apel către UE și NATO
Industria solicită Guvernului bulgar să lanseze o ofensivă diplomatică la nivelul Uniunii Europene, NATO și Organizației Maritime Internaționale pentru oprirea atacurilor asupra navelor comerciale și pentru garantarea libertății de navigație în Marea Neagră.
Totodată, companiile cer Comisiei Europene un mecanism special de compensare pentru firmele afectate de consecințele economice ale conflictului din regiune.
Printre măsurile propuse se numără și crearea unui sistem european de garanții și reasigurare care să limiteze explozia costurilor pentru polițele de risc de război, devenite o povară majoră pentru armatori și operatorii maritimi.
Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume pentru marinarii de pe navele comerciale, depășind inclusiv Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic. De la începutul anului 2026, peste 570 de nave au fost atacate, iar cel puțin 40 de marinari și-au pierdut viața. Situația este îngrijorătoare și pentru România, după ce mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc și bulgăresc.
Reprezentanții sectorului avertizează că întârzierea măsurilor de sprijin ar putea duce la pierderea permanentă a clienților internaționali, la închiderea unor capacități industriale și la exodul forței de muncă specializate.
„Industria maritimă bulgară este un sector strategic pentru economie și conectivitatea europeană. Fără măsuri rapide, efectele actualei crize pot deveni ireversibile”, avertizează organizația patronală.
România, afectată și ea de atacurile la Marea Neagră
Efectele insecurității din Marea Neagră se resimt și în apropierea României. În ultimele luni, mai multe nave comerciale au fost atacate în zona vestică a Mării Negre, inclusiv pe rute către portul Constanța. Cel mai grav incident s-a produs la 28 octombrie 2026, când portcontainerul CONTSHIP JET, aflat în drum din Haifa către Constanța, a fost lovit de trei drone maritime în apropierea Capului Kaliakra, la doar câteva zeci de kilometri de granița maritimă a României.
Nava a fost abandonată de echipaj, care a fost salvat ulterior, iar vasul s-a scufundat după atac, incidentul fiind considerat unul dintre cele mai grave episoade care au afectat navigația comercială din vestul Mării Negre de la începutul războiului.
Pe 28 octombrie 2026, miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia s-au întâlnit pentru a discuta despre securitatea în Marea Neagră, pe fondul intensificării amenințărilor la adresa navigației comerciale din regiune.