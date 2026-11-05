Atacurile din Marea Neagră au paralizat industria navală din Bulgaria: șantierele cer ajutor

Publicat 5 nov. 2026, 09:08 Actualizat 5 nov. 2026, 09:17

Războiul din regiunea Mării Negre produce efecte economice dramatice asupra industriei navale din Bulgaria. Constructorii și reparatorii de nave avertizează că activitatea s-a prăbușit în ultimele luni, contractele sunt anulate pe bandă rulantă, iar mii de locuri de muncă sunt în pericol. Asociația Națională Bulgară pentru Construcții și Reparații Navale (BNACS) cere intervenția urgentă a autorităților de la Sofia, dar și a Uniunii Europene, avertizând că, din punct de vedere economic și comercial, zona Mării Negre a devenit, în fapt, un teatru de război.

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