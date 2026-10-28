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Nava cu trei identități. O investigație semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 oct. 2026, 19:40
Actualizat28 oct. 2026, 19:41
SursăRealitatea PLUS

O navă, trei identități și un trecut pe care registrele maritime îl dezvăluie doar în parte. Khoryv, nava scufundată în Marea Neagră, pe 23 octombrie, la 24 de kilometri de Constanța, ascunde o istorie care începe în Uniunea Sovietică, trece prin Rusia și Ucraina și ajunge până la un transport controversat spre Crimeea ocupată. Cine o deținea cu adevărat și ce dezvăluie documentele despre trecutul ei? O investigație care reconstituie traseul navei, dincolo de nume și pavilioane, semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.

Vineri, 23 octombrie, în jurul orei 10:00, la aproximativ 13 mile marine de Constanța, o navă comercială a transmis un semnal de alarmă: Mayday, atac cu dronă. La scurt timp, nava a fost cuprinsă de flăcări, s-a răsturnat și s-a scufundat în Marea Neagră.

La bord se aflau 13 marinari: 10 cetățeni ucraineni și trei azeri. Nouă dintre aceștia au fost salvați, un marinar a murit, iar alți trei sunt dați dispăruți.

Nava se numea Khoryv și naviga din Turcia spre Sulina, la gurile Dunării. Aceasta arbora pavilionul Insulelor Comore, un stat insular situat în Oceanul Indian.

Când o navă este lovită la 24 de kilometri de țărmul nostru, cine a tras vor stabili anchetatorii. Pe mine m-a interesat altceva: ce navă era de fapt? În Marea Neagră de la începutul războiului, pavilionul unei nave spune rareori toată povestea. Am vrut să aflu trei lucruri: de unde vine nava, cui aparține și ce a făcut înainte să ajungă aici. Și am vrut să le aflu doar din documente: registre maritime, baze de date oficiale, arhive de presă. Tot ce vă arăt aici poate verifica oricine

a declarat Ana Maria Păcuraru.

Nava Khoryv nu este un caz izolat. Potrivit agenției Reuters, în numai două săptămâni, cel puțin șapte nave comerciale au fost lovite în Marea Neagră, iar bilanțul este de aproximativ 30 de marinari morți sau dați dispăruți.

Riscurile pentru transportul maritim din regiune cresc, pe fondul atacurilor care vizează nave comerciale și al extinderii pericolelor asociate războiului din Ucraina.

Fostul ministru de Externe Oana Țoiu a avertizat că Marea Neagră a devenit unul dintre cele mai riscante spații maritime pentru navigatori. Declarația evidențiază pericolele cu care se confruntă echipajele care traversează această zonă. La rândul său, președintele Nicușor Dan a atribuit Rusiei atacul asupra navei Khoryv.

Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Moscova nu a comentat acuzația, dar în trecut a negat implicarea în atacuri similare.

Prima ipoteză pe care am vrut să o verific: era Khoryv una dintre navele așa-numitei flote din umbră a Rusiei, petroliere vechi pe care Moscova ocolește sancțiunile? Am căutat-o exact acolo unde Ucraina ține evidența acestor nave

a declarat realizatoarea emisiunii ”Miza Zilei”

În baza de date a Serviciului de Informații Militare al Ucrainei, nava Khoryv nu apare nici după nume, nici după numărul IMO. Nici Wine Trader și Yara J, lovite lângă Sulina pe 14 și 15 octombrie, nu figurează în evidențe.

Asta îmi spunea ce nu era nava. Ca să aflu ce era, am mers în Equasis, un registru maritim internațional alimentat de autoritățile din Europa, Statele Unite și Asia. Este gratuit, oricine își poate face cont.

a transmis jurnalista Realitatea PLUS.

Construită în URSS, decenii sub pavilion rusesc

Același număr IMO, 81387-1271-2, duce la un singur rezultat: Khoryv, o navă pentru transportul minereului și petrolului, construită în 1983. Are 43 de ani, iar din 23 octombrie, ziua atacului, registrul îi indică statutul de navă avariată.

Pavilionul Comorelor, sub care naviga Khoryv, se află pe lista neagră a Memorandumului de la Paris, sistemul european de control al navelor în porturi. Navele care arborează acest pavilion sunt supuse unor verificări mai frecvente. Khoryv a fost inspectată de 48 de ori. În ultimii trei ani, niciuna dintre inspecții nu s-a soldat cu reținerea navei.

Istoricul navei dezvăluie însă un detaliu important: Khoryv nu a purtat întotdeauna acest nume. Construită în 1983, în Uniunea Sovietică, la șantierul naval Kama din Perm, nava a fost botezată Nefterudovoz 45M, adică transportor de petrol și minereu. Avea portul de origine la Astrahan, pe Volga, și a navigat mai întâi sub pavilion sovietic, apoi sub cel rusesc.

Potrivit registrelor navale ruse și presei ucrainene, timp de decenii, nava a aparținut armatorului rus Volgotrans.

În 2014, conform bazei de date Equasis, Khoryv a trecut sub pavilionul Insulelor Cook. În iunie 2016, a primit pavilion ucrainean, iar în aceeași lună registrele au consemnat un nou proprietar: firma Newgate LP. Portul de origine a devenit Herson. În registrul naval ucrainean, nava figura în legătură cu o companie de management naval din acest oraș. Ulterior, au urmat opt ani de navigație sub pavilion ucrainean.

Până aici este povestea unei nave vechi care își schimbă stăpânii, cum se întâmplă des în Marea Neagră. Dar când am căutat vechiul ei nume în arhivele de presă, am găsit un articol din februarie 2018 scris de jurnaliști ucraineni

a subliniat corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.

Arhivă 2018: nava, într-o investigație ucraineană despre Crimeea

Centrul de Investigații Jurnalistice, o organizație de jurnaliști ucraineni din Crimeea, relata la acea vreme că nava Nefterudovoz 45M transportase aproape 3.000 de tone de minereu de ilmenit din portul turcesc Samsun până în strâmtoarea Kerci. Potrivit investigației, la 11 ianuarie 2018, în rada portului rusesc Caucaz, încărcătura a fost transferată pe o navă rusească și dusă în portul Kerci.

Ucraina închisese porturile Crimeei după anexarea peninsulei de către Rusia, în 2014. În Crimeea, ilmenitul era folosit de o singură fabrică: combinatul de titan din Armiansk. Jurnaliștii ucraineni au numit acest traseu ”schema ilmenitului”.

Vreau să fiu foarte precisă. Potrivit articolului, nava nu a intrat ea însăși în Crimeea. Marfa a fost mutată pe altă navă. Articolul nu spune că echipajul sau firma au încălcat legea, spune că nava a fost o verigă din acel traseu și este un episod din 2018

a transmis Ana Maria Păcuraru.

Iunie 2024: nume nou, pavilion nou, administrator nou

În iunie 2024, nava trece printr-o nouă schimbare: primește pavilionul Comorelor, un nou administrator, compania Senate Management, din Pireu, și un nou nume: Khoryv, care are o semnificație ucraineană. Potrivit legendei întemeierii Kievului, Khoriv este unul dintre cei trei frați fondatori ai orașului. Pavilionul se schimbă, dar numele navei rămâne legat de Ucraina.

Proprietarul oficial a rămas același din 2016: Newgate LP. Am vrut să aflu cine se află în spatele acestei firme

a subliniat realizatoarea emisiunii ”Miza Zilei”

Proprietar opac, beneficiar real necunoscut

Pentru a verifica traseul navei, Ana Maria Păcuraru a consultat alte surse. O platformă de date indică ultimele escale în porturile Ergeli, Burgas și Tulcea. Khoryv nu apare însă în baza de date ucraineană. Black Sea News, publicație ucraineană care monitorizează navele intrate în porturile Crimeei, a scris despre Khoryv chiar în ziua atacului, fără să menționeze vreo escală în peninsulă. Verificarea traseului este îngreunată de bruiajul GPS frecvent în Marea Neagră, care poate face ca pozițiile transmise de nave să fie false.

Până la o dovadă clară, escala de la Sevastopol rămâne o întrebare. Nu un fapt. Recapitulez: construită în Uniunea Sovietică, decenii sub pavilion rusesc, opt ani sub pavilion ucrainean, cu un transport spre Crimeea documentat de jurnaliști ucraineni în 2018, apoi un nume nou, un pavilion de pe lista neagră și un proprietar cu o singură navă al cărui beneficiar real nu apare în niciun registru public.

Nu am găsit nicio declarație publică a administratorului navei despre proprietarul real sau despre marfă. Trei marinari sunt încă dați dispăruți.

a precizat jurnalista Realitatea PLUS.

Pentru un punct de vedere, Realitatea Plus a trimis, pe 28 octombrie 2026, la ora 12:00, întrebări firmei din Herson care încă are nava în flotă: cine este proprietarul real al navei Khoryv, ce transporta și ce răspuns are la investigația din 2018. Pentru compania Senate Management, din Pireu, care administrează nava, nu a fost identificată o adresă publică de contact. Până la publicarea acestui material, nu a fost primit niciun răspuns.

Marea Neagră, la doar 24 de kilometri de Constanța, a devenit o mare în care navele își schimbă des numele și steagul. Khoryv a avut trei identități, niciuna nu a protejat-o

a conchis Ana Maria Păcuraru.
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