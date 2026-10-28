Nava cu trei identități. O investigație semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”

O navă, trei identități și un trecut pe care registrele maritime îl dezvăluie doar în parte. Khoryv, nava scufundată în Marea Neagră, pe 23 octombrie, la 24 de kilometri de Constanța, ascunde o istorie care începe în Uniunea Sovietică, trece prin Rusia și Ucraina și ajunge până la un transport controversat spre Crimeea ocupată. Cine o deținea cu adevărat și ce dezvăluie documentele despre trecutul ei? O investigație care reconstituie traseul navei, dincolo de nume și pavilioane, semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.
Navă lovită de dronă la 13 mile de Constanța: un mort, 3 dispăruți
Vineri, 23 octombrie, în jurul orei 10:00, la aproximativ 13 mile marine de Constanța, o navă comercială a transmis un semnal de alarmă: Mayday, atac cu dronă. La scurt timp, nava a fost cuprinsă de flăcări, s-a răsturnat și s-a scufundat în Marea Neagră.
La bord se aflau 13 marinari: 10 cetățeni ucraineni și trei azeri. Nouă dintre aceștia au fost salvați, un marinar a murit, iar alți trei sunt dați dispăruți.
Nava se numea Khoryv și naviga din Turcia spre Sulina, la gurile Dunării. Aceasta arbora pavilionul Insulelor Comore, un stat insular situat în Oceanul Indian.
Nava Khoryv nu este un caz izolat. Potrivit agenției Reuters, în numai două săptămâni, cel puțin șapte nave comerciale au fost lovite în Marea Neagră, iar bilanțul este de aproximativ 30 de marinari morți sau dați dispăruți.
Riscurile pentru transportul maritim din regiune cresc, pe fondul atacurilor care vizează nave comerciale și al extinderii pericolelor asociate războiului din Ucraina.
Fostul ministru de Externe Oana Țoiu a avertizat că Marea Neagră a devenit unul dintre cele mai riscante spații maritime pentru navigatori. Declarația evidențiază pericolele cu care se confruntă echipajele care traversează această zonă. La rândul său, președintele Nicușor Dan a atribuit Rusiei atacul asupra navei Khoryv.
Moscova nu a comentat acuzația, dar în trecut a negat implicarea în atacuri similare.
Nava nu apare pe listele Ucrainei cu „flota din umbră” a Rusiei
În baza de date a Serviciului de Informații Militare al Ucrainei, nava Khoryv nu apare nici după nume, nici după numărul IMO. Nici Wine Trader și Yara J, lovite lângă Sulina pe 14 și 15 octombrie, nu figurează în evidențe.
Construită în URSS, decenii sub pavilion rusesc
Același număr IMO, 81387-1271-2, duce la un singur rezultat: Khoryv, o navă pentru transportul minereului și petrolului, construită în 1983. Are 43 de ani, iar din 23 octombrie, ziua atacului, registrul îi indică statutul de navă avariată.
Pavilionul Comorelor, sub care naviga Khoryv, se află pe lista neagră a Memorandumului de la Paris, sistemul european de control al navelor în porturi. Navele care arborează acest pavilion sunt supuse unor verificări mai frecvente. Khoryv a fost inspectată de 48 de ori. În ultimii trei ani, niciuna dintre inspecții nu s-a soldat cu reținerea navei.
Istoricul navei dezvăluie însă un detaliu important: Khoryv nu a purtat întotdeauna acest nume. Construită în 1983, în Uniunea Sovietică, la șantierul naval Kama din Perm, nava a fost botezată Nefterudovoz 45M, adică transportor de petrol și minereu. Avea portul de origine la Astrahan, pe Volga, și a navigat mai întâi sub pavilion sovietic, apoi sub cel rusesc.
Potrivit registrelor navale ruse și presei ucrainene, timp de decenii, nava a aparținut armatorului rus Volgotrans.
În 2014, conform bazei de date Equasis, Khoryv a trecut sub pavilionul Insulelor Cook. În iunie 2016, a primit pavilion ucrainean, iar în aceeași lună registrele au consemnat un nou proprietar: firma Newgate LP. Portul de origine a devenit Herson. În registrul naval ucrainean, nava figura în legătură cu o companie de management naval din acest oraș. Ulterior, au urmat opt ani de navigație sub pavilion ucrainean.
Arhivă 2018: nava, într-o investigație ucraineană despre Crimeea
Centrul de Investigații Jurnalistice, o organizație de jurnaliști ucraineni din Crimeea, relata la acea vreme că nava Nefterudovoz 45M transportase aproape 3.000 de tone de minereu de ilmenit din portul turcesc Samsun până în strâmtoarea Kerci. Potrivit investigației, la 11 ianuarie 2018, în rada portului rusesc Caucaz, încărcătura a fost transferată pe o navă rusească și dusă în portul Kerci.
Ucraina închisese porturile Crimeei după anexarea peninsulei de către Rusia, în 2014. În Crimeea, ilmenitul era folosit de o singură fabrică: combinatul de titan din Armiansk. Jurnaliștii ucraineni au numit acest traseu ”schema ilmenitului”.
Iunie 2024: nume nou, pavilion nou, administrator nou
În iunie 2024, nava trece printr-o nouă schimbare: primește pavilionul Comorelor, un nou administrator, compania Senate Management, din Pireu, și un nou nume: Khoryv, care are o semnificație ucraineană. Potrivit legendei întemeierii Kievului, Khoriv este unul dintre cei trei frați fondatori ai orașului. Pavilionul se schimbă, dar numele navei rămâne legat de Ucraina.
Proprietar opac, beneficiar real necunoscut
Pentru a verifica traseul navei, Ana Maria Păcuraru a consultat alte surse. O platformă de date indică ultimele escale în porturile Ergeli, Burgas și Tulcea. Khoryv nu apare însă în baza de date ucraineană. Black Sea News, publicație ucraineană care monitorizează navele intrate în porturile Crimeei, a scris despre Khoryv chiar în ziua atacului, fără să menționeze vreo escală în peninsulă. Verificarea traseului este îngreunată de bruiajul GPS frecvent în Marea Neagră, care poate face ca pozițiile transmise de nave să fie false.
Pentru un punct de vedere, Realitatea Plus a trimis, pe 28 octombrie 2026, la ora 12:00, întrebări firmei din Herson care încă are nava în flotă: cine este proprietarul real al navei Khoryv, ce transporta și ce răspuns are la investigația din 2018. Pentru compania Senate Management, din Pireu, care administrează nava, nu a fost identificată o adresă publică de contact. Până la publicarea acestui material, nu a fost primit niciun răspuns.