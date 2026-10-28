Nava cu trei identități. O investigație semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”

Publicat 28 oct. 2026, 19:40 Actualizat 28 oct. 2026, 19:41 Sursă Realitatea PLUS

O navă, trei identități și un trecut pe care registrele maritime îl dezvăluie doar în parte. Khoryv, nava scufundată în Marea Neagră, pe 23 octombrie, la 24 de kilometri de Constanța, ascunde o istorie care începe în Uniunea Sovietică, trece prin Rusia și Ucraina și ajunge până la un transport controversat spre Crimeea ocupată. Cine o deținea cu adevărat și ce dezvăluie documentele despre trecutul ei? O investigație care reconstituie traseul navei, dincolo de nume și pavilioane, semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.

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