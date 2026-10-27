Israelul, la răscruce politică. Netanyahu riscă să piardă puterea: Ana Maria Păcuraru explică miza alegerilor decisive

Israelienii merg la urne într-un scrutin decisiv, care ar putea pune capăt dominației politice a lui Benjamin Netanyahu. Premierul se confruntă cu o opoziție condusă de fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, pe fondul nemulțumirilor legate de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, de gestionarea securității și de scutirile de la serviciul militar acordate unor comunități ultraortodoxe. Sondajele indică o cursă strânsă, fără ca vreuna dintre tabere să aibă garantată majoritatea de 61 de mandate în Parlament. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, explică mizele scrutinului și ce ar putea însemna rezultatul alegerilor pentru viitorul politic al lui Netanyahu și al Israelului.
Trei ani de război, un singur buletin de vot: Israelul își alege astăzi primul Parlament de după atacul din 7 octombrie, iar alegerea nu privește doar cine va guverna statul evreu, ci și cine va sta umăr la umăr cu America în fața Iranului.
Ultimele sondaje anunță un blocaj: partidul fostului șef al Statului Major iese pe primul loc, la două-trei mandate în fața partidului premierului Benjamin Netanyahu. Dar niciuna dintre tabere nu atinge pragul de 61 de mandate.
Casa Albă a ales să nu stea deoparte. Donald Trump i-a acordat lui Netanyahu un sprijin total. Mesajul său a fost fără echivoc: „Cu orice alt premier, America ar trebui să încheie singură socotelile cu Iranul” și nu are de gând să o facă.
Opoziția a mutat lupta pe plan intern, concentrându-se asupra scutirii ultraortodocșilor de serviciul militar, într-o țară în care rezerviștii au dus greul războiului.
Dacă cifrele se confirmă, premierul nu va fi decis „în această seară”, ci la masa negocierilor. Variantele sunt două: prima, un guvern de uniune națională, pe care și-l doresc șase din zece israelieni, potrivit unui sondaj. A doua, organizarea unui nou scrutin.