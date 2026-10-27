Israelul, la răscruce politică. Netanyahu riscă să piardă puterea: Ana Maria Păcuraru explică miza alegerilor decisive

Publicat 27 oct. 2026, 10:05 Actualizat 27 oct. 2026, 10:20 Sursă Realitatea PLUS

Israelienii merg la urne într-un scrutin decisiv, care ar putea pune capăt dominației politice a lui Benjamin Netanyahu. Premierul se confruntă cu o opoziție condusă de fostul șef al armatei, Gadi Eisenkot, pe fondul nemulțumirilor legate de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, de gestionarea securității și de scutirile de la serviciul militar acordate unor comunități ultraortodoxe. Sondajele indică o cursă strânsă, fără ca vreuna dintre tabere să aibă garantată majoritatea de 61 de mandate în Parlament. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, explică mizele scrutinului și ce ar putea însemna rezultatul alegerilor pentru viitorul politic al lui Netanyahu și al Israelului.

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