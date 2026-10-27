Ucraina cere Europei 10% din stocurile de rachete Patriot. Ce propune Kievul în schimb

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 09:15

Ucraina le solicită partenerilor europeni să transfere 10% din stocurile de rachete interceptoare destinate sistemelor Patriot și IRIS-T, pentru a susține apărarea împotriva bombardamentelor rusești. În schimb, Kievul propune ca statele care oferă muniții acum să primească ulterior rachete din livrările deja contractate de partea ucraineană, relatează The Moscow Times, care citează declarațiile oficialului ucrainean Ievhen Hmara.

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