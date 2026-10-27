Ucraina cere Europei 10% din stocurile de rachete Patriot. Ce propune Kievul în schimb

Ucraina le solicită partenerilor europeni să transfere 10% din stocurile de rachete interceptoare destinate sistemelor Patriot și IRIS-T, pentru a susține apărarea împotriva bombardamentelor rusești. În schimb, Kievul propune ca statele care oferă muniții acum să primească ulterior rachete din livrările deja contractate de partea ucraineană, relatează The Moscow Times, care citează declarațiile oficialului ucrainean Ievhen Hmara.
Solicitarea a fost adresată Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și Poloniei. Propunerea urmărește să acopere necesarul de interceptoare prin folosirea unei părți din stocurile existente ale partenerilor, până la sosirea comenzilor destinate Ucrainei.
„Ucraina are deja contracte pentru livrări viitoare de rachete interceptoare, așa că oferă partenerilor un schimb: transferul unei părți din rachetele existente, în schimbul celor care ar trebui să ajungă ulterior în Ucraina”, a declarat Hmara.
Kievul solicită sprijin și pentru sistemele antiaeriene portabile
Necesarul armatei ucrainene nu se limitează la muniția pentru Patriot și IRIS-T. Potrivit declarațiilor citate, forțele ucrainene se confruntă și cu un deficit de sisteme antiaeriene portabile, cunoscute sub acronimul MANPADS, potrivit The Moscow Times.
Pentru acoperirea acestui deficit, Kievul mizează atât pe sprijin financiar pentru achiziții, cât și pe echipamente pe care partenerii le-ar putea transfera din propriile rezerve.
„Ucraina se bazează pe finanțarea noilor achiziții și pe transferul de sisteme din stocurile existente ale partenerilor”, a precizat oficialul ucrainean.
Producția de drone ar putea fi dublată în 2027
În paralel cu solicitările privind apărarea antiaeriană, Ucraina urmărește extinderea producției de drone. Hmara a afirmat că aceasta ar putea fi dublată în 2027, cu condiția ca finanțarea necesară să fie disponibilă la timp.
Planul prezentat partenerilor include atât creșterea achizițiilor, cât și dezvoltarea unor capacități comune de producție în afara Ucrainei.
„Propunem nu doar să creștem achizițiile, ci și să extindem producția comună de drone ucrainene în alte țări”, a spus Hmara.
Potrivit acestuia, o asemenea colaborare ar contribui la asigurarea numărului de drone necesar Ucrainei și ar consolida, în același timp, capacitățile de apărare ale statelor partenere.
Boris Pistorius: Europa a pregătit măsuri de sprijin pentru iarnă
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat, după o reuniune la Paris cu omologii din Regatul Unit, Franța, Italia și Polonia, că statele europene au pregătit deja măsuri pentru sprijinirea Ucrainei în această iarnă.
Pistorius a subliniat și importanța continuării sprijinului american, atât în privința stocurilor de muniții, cât și a informațiilor și datelor satelitare.
„În plus, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că Statele Unite sprijină și Ucraina, cu stocurile sale (de muniții - n.r.) și, mai presus de toate, cu informații și date satelitare”, a afirmat ministrul german.
El a adăugat că partenerii europeni colaborează cu autoritățile de la Kiev pentru întărirea apărării antiaeriene ucrainene.