Alegeri decisive în Israel. Netanyahu riscă să piardă puterea după aproape 20 de ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 07:10

Alegerile parlamentare din Israel, organizate astăzi, 27 octombrie 2026, ar putea pune capăt celor aproape 20 de ani în care Benjamin Netanyahu a dominat politica țării, cu scurte întreruperi. Mai mulți lideri ai opoziției și-au unit forțele împotriva premierului, în timp ce zeci de mii de israelieni stabiliți în străinătate intenționează să revină în țară pentru a vota. Sondajele indică o competiție strânsă, iar formarea unei majorități parlamentare rămâne incertă.

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