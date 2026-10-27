Alegeri decisive în Israel. Netanyahu riscă să piardă puterea după aproape 20 de ani
Benjamin Netanyahu
Alegerile parlamentare din Israel, organizate astăzi, 27 octombrie 2026, ar putea pune capăt celor aproape 20 de ani în care Benjamin Netanyahu a dominat politica țării, cu scurte întreruperi. Mai mulți lideri ai opoziției și-au unit forțele împotriva premierului, în timp ce zeci de mii de israelieni stabiliți în străinătate intenționează să revină în țară pentru a vota. Sondajele indică o competiție strânsă, iar formarea unei majorități parlamentare rămâne incertă.
Scrutinul are loc pe fondul tensiunilor dintre Israel și Iran. Netanyahu și-a construit o parte importantă a campaniei în jurul amenințării iraniene și al obiectivului de a înlătura regimul de la Teheran. În paralel, potrivit CNN, armata americană este pregătită să lanseze noi atacuri asupra Iranului în cel mult 96 de ore de la primirea unui ordin din partea președintelui Donald Trump. O asemenea decizie nu a fost însă luată.
Cinci lideri ai opoziției s-au aliat pentru a-l înlătura pe Netanyahu
La sfârșitul lunii septembrie, cinci lideri ai opoziției israeliene au semnat un pact de neagresiune, prin care s-au angajat să nu se atace reciproc în campania electorală și să colaboreze pentru formarea unui nou guvern.
Înțelegerea a fost semnată pe 26 septembrie, la reședința din Tel Aviv a liderului opoziției, Yair Lapid. La întâlnire au participat fostul premier Naftali Bennett, fostul șef al armatei Gadi Eisenkot, liderul Partidului Democrații, Yair Golan, și Avigdor Lieberman, președintele formațiunii Israel Casa Noastră. Deși există diferențe între pozițiile lor privind securitatea, războiul și relațiile cu palestinienii, cei cinci au convenit să își coordoneze eforturile pentru schimbarea actualului guvern. Potrivit Al Jazeera, obiectivul comun este formarea unui nou Executiv după alegerile din 27 octombrie.
Zeci de mii de israelieni din diaspora vor să revină în țară pentru a vota
Mobilizarea israelienilor stabiliți în străinătate reprezintă unul dintre elementele importante ale scrutinului. Organizația AID Coalition estimează că aproximativ 67.000 de cetățeni israelieni din Statele Unite, Canada, Europa, America de Sud și Australia ar putea călători în Israel pentru a participa la vot.
Organizația, care are sediul în Statele Unite și se prezintă drept nepartizană, a lansat inițiativa Fly&Vote pentru a încuraja participarea israelienilor din diaspora la alegeri. Spre deosebire de alte state, Israelul nu permite, în general, votul de la distanță pentru cetățenii stabiliți în străinătate, cu anumite excepții pentru personalul diplomatic și alte categorii prevăzute de lege. Estimarea de 67.000 de persoane se bazează pe sondaje și înregistrări realizate de organizație, nefiind un bilanț oficial al celor care au ajuns deja în Israel.
Partidul Likud, condus de Netanyahu, a contestat inițiativa Fly&Vote, însă acțiunea a fost retrasă în urma unei înțelegeri. Organizația a acceptat să nu subvenționeze biletele de avion, să nu ofere reduceri și să nu organizeze zboruri suplimentare față de cele deja anunțate.
Sondajele arată o luptă strânsă. Niciuna dintre principalele tabere nu are majoritatea asigurată
Ultimele sondaje publicate înaintea scrutinului au prezentat diferențe reduse între tabăra lui Netanyahu și formațiunile care încearcă să îl înlăture. În mai multe cercetări de opinie, actuala coaliție a fost creditată cu aproximativ 49-56 de mandate, în timp ce principalele partide ale opoziției au fost cotate cu aproximativ 52-54 de locuri. Unele sondaje au indicat însă rezultate diferite, inclusiv posibilitatea ca blocul lui Netanyahu să atingă majoritatea.
Parlamentul israelian, Knessetul, are 120 de locuri, iar pentru formarea unei majorități sunt necesare cel puțin 61 de mandate. Secțiile de votare s-au deschis marți, la ora locală 07:00, și se vor închide la 22:00. Primele sondaje realizate la ieșirea de la urne sunt așteptate după încheierea votării, iar rezultatele finale vor fi cunoscute ulterior.
CNN: SUA sunt pregătite pentru noi atacuri asupra Iranului. Netanyahu ar fi cerut intervenția înaintea alegerilor
Cu o zi înaintea scrutinului, CNN a relatat, citând doi oficiali americani, că forțele Statelor Unite din Orientul Mijlociu sunt pregătite să lanseze operațiuni militare de amploare împotriva Iranului în termen de 96 de ore de la primirea unui ordin prezidențial.
Potrivit informațiilor prezentate, Pentagonul și Comandamentul Central al SUA au pregătit mai multe variante de atac, care ar putea viza instalații militare, obiective nucleare și infrastructura energetică iraniană. Aceleași surse susțin că Benjamin Netanyahu ar fi încercat să îl convingă pe Donald Trump să aprobe un atac comun asupra Iranului înaintea alegerilor parlamentare din Israel. Președintele american nu ar fi acceptat solicitarea, iar oficialii americani ar fi cerut amânarea unor eventuale operațiuni până când Washingtonul va fi pregătit.
Potrivit unei surse israeliene din domeniul securității, un argument împotriva lansării atacului înaintea scrutinului ar fi fost avertismentul șefului armatei israeliene, Eyal Zamir, că o confruntare militară ar putea afecta desfășurarea alegerilor și ar putea duce la amânarea acestora. Biroul premierului israelian a respins relatarea CNN, calificând-o drept o informație falsă.
Netanyahu a publicat o imagine cu un atac nuclear asupra Tel Avivului
În ultimele zile ale campaniei electorale, Benjamin Netanyahu a distribuit pe rețelele de socializare o imagine generată cu inteligență artificială, care prezintă o explozie nucleară deasupra orașului Tel Aviv.
Postarea a fost însoțită de un mesaj de avertizare privind pericolul reprezentat de programul nuclear iranian. Premierul israelian a invocat inclusiv riscul unui „al doilea Holocaust” în cazul în care Iranul ar obține arme nucleare și Israelul nu ar avea o conducere capabilă să răspundă amenințării.
Imaginea și mesajul au provocat reacții din partea opoziției. Gadi Eisenkot și Yair Golan l-au criticat pe Netanyahu, acuzându-l că încearcă să provoace teamă în rândul alegătorilor. Într-o altă postare, publicată pe TikTok, premierul israelian a distribuit un videoclip generat cu inteligență artificială în care apare dansând alături de Donald Trump pe muzică reggaeton. Cei doi sunt prezentați într-un terminal de aeroport, unde Netanyahu îl întâmpină pe liderul american, după care încep să danseze.
Alegerile ar putea schimba conducerea Israelului după aproape două decenii
Benjamin Netanyahu este cel mai longeviv premier din istoria Israelului, cu aproximativ 19 ani petrecuți la conducerea Guvernului, în mai multe mandate. Alegerile din 27 octombrie sunt primele organizate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și conflictele militare care au urmat. În campania electorală, Netanyahu a pus accentul pe securitatea Israelului și pe relația cu Statele Unite. Pe 19 octombrie, Donald Trump și-a anunțat public susținerea pentru Netanyahu înaintea alegerilor, prezentându-l drept un partener important pentru Washington.
De cealaltă parte, liderii opoziției au criticat modul în care actualul Guvern a gestionat problemele de securitate și au promis schimbări în conducerea țării. Rezultatul scrutinului va stabili distribuția celor 120 de mandate din Knesset. Dacă niciuna dintre tabere nu va putea forma o majoritate de cel puțin 61 de parlamentari, negocierile pentru alcătuirea viitorului guvern ar putea continua după anunțarea rezultatelor definitive.
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