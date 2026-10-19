Trump, mesaj de susținere pentru Netanyahu înaintea alegerilor din Israel: „Un mare premier-războinic”

Președintele SUA, Donald Trump, și-a anunțat sprijinul pentru Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare din Israel, programate pentru 27 octombrie. Liderul american le-a transmis alegătorilor israelieni un mesaj în care îl laudă pe premier și îi susține continuarea mandatului.
Intervenția vine într-un moment în care Netanyahu și partidul său, Likud, încearcă să obțină un avantaj electoral, iar sondajele nu indică un traseu clar către formarea unei majorități pentru niciunul dintre candidați.
Ce a transmis Donald Trump despre Netanyahu
Într-o postare publicată duminică pe Truth Social și adresată „marelui popor al Israelului”, Trump l-a descris pe Netanyahu drept un „mare prim-ministru războinic”, dar și un partener pentru pace.
Președintele american a invocat rezistența premierului israelian în fața presiunilor politice și a criticilor din interiorul țării.
„Bibi Netanyahu s-a dovedit puternic, curajos şi strălucit în faţa unei opoziţii enorme, inclusiv a celei venite chiar din interiorul Israelului”, a scris Trump.
Liderul de la Casa Albă și-a exprimat explicit susținerea pentru un nou mandat al aliatului său.
„Vă rog ca această scrisoare să reprezinte sprijinul meu deplin şi total pentru Bibi Netanyahu în viitoarea sa campanie pentru realegerea în funcţia de prim-ministru al Israelului”, a transmis acesta.
Trump a evidențiat și participarea Israelului, alături de Statele Unite, la atacurile lansate asupra Iranului în februarie. Conflictul a afectat piețele energetice mondiale, infrastructura și economiile din regiune, potrivit Reuters.
Alegerile din Israel: susținerea lui Trump nu garantează un avantaj pentru Likud
Efectul electoral al mesajului rămâne incert. Sursa citată notează că sprijinul public pentru Trump în Israel a scăzut pe fondul divergențelor dintre cele două țări privind Iranul.
În plus, rezultatul scrutinului nu stabilește direct cine devine prim-ministru. Formarea guvernului depinde de construirea unei coaliții în parlament, iar sondajele arată că niciun candidat nu are, deocamdată, o cale sigură către putere.
Pentru Netanyahu, miza este păstrarea conducerii guvernului după o perioadă marcată de conflicte regionale. Rivalii săi de centru încearcă, în schimb, să obțină sprijinul necesar pentru o schimbare politică.
Primul scrutin parlamentar după atacul Hamas din 7 octombrie 2023
Alegerile din 27 octombrie vor fi primele organizate în Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Acesta a fost urmat de războiul din Gaza și de extinderea confruntărilor în Liban și Iran.
Scrutinul va testa sprijinul de care Netanyahu mai beneficiază după această perioadă și capacitatea taberei sale de a forma o nouă majoritate parlamentară.
Premierul israelian a reacționat la mesajul de susținere printr-o postare pe X, în care i-a mulțumit „dragului (său) prieten Donald”.
„Împreună vom duce misiunea la bun sfârşit!”, a scris Netanyahu.
Susținerea exprimată de Trump se înscrie într-o serie de intervenții în favoarea unor candidați din alte țări. Potrivit Reuters, președintele american a sprijinit candidați și în Ungaria, Columbia, Argentina, Japonia și Honduras, îndepărtându-se de tradiția americană de rezervă față de competițiile electorale externe.