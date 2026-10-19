Trump, mesaj de susținere pentru Netanyahu înaintea alegerilor din Israel: „Un mare premier-războinic”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 19 oct. 2026, 08:26

Președintele SUA, Donald Trump, și-a anunțat sprijinul pentru Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare din Israel, programate pentru 27 octombrie. Liderul american le-a transmis alegătorilor israelieni un mesaj în care îl laudă pe premier și îi susține continuarea mandatului.

Distribuie articolul