Escrocherie de 24 de milioane de euro la loto, în Italia. Cinci foști angajați ar fi aflat care sunt lozurile câștigătoare și și-ar fi îmbogățit apropiații

Publicat 26 oct. 2026, 16:23 Actualizat 26 oct. 2026, 16:26

O fraudă de proporții uriașe a fost descoperită în Italia, unde cinci foști angajați ai unei companii care gestionează jocuri de noroc ar fi folosit informații confidențiale pentru a identifica lozurile răzuibile cu premii de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi accesat ilegal serverele societății și ar fi aflat unde fuseseră distribuite patru bilete câștigătoare, în valoare totală de 24 de milioane de euro.

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