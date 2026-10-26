Escrocherie de 24 de milioane de euro la loto, în Italia. Cinci foști angajați ar fi aflat care sunt lozurile câștigătoare și și-ar fi îmbogățit apropiații

O fraudă de proporții uriașe a fost descoperită în Italia, unde cinci foști angajați ai unei companii care gestionează jocuri de noroc ar fi folosit informații confidențiale pentru a identifica lozurile răzuibile cu premii de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi accesat ilegal serverele societății și ar fi aflat unde fuseseră distribuite patru bilete câștigătoare, în valoare totală de 24 de milioane de euro.
În urma investigațiilor, autoritățile italiene au dispus măsuri de sechestru asupra unor bunuri estimate la aproximativ 25 de milioane de euro. Printre acestea se numără zeci de proprietăți imobiliare, conturi bancare și mai multe vehicule care ar aparține persoanelor vizate de anchetă.
Cum ar fi fost pusă la cale frauda cu lozuri răzuibile
Investigația, relatată de presa italiană, vizează o presupusă schemă prin care foști angajați ai unei societăți concesionare ar fi exploatat accesul la sistemele informatice ale companiei pentru a obține informații despre distribuția lozurilor câștigătoare din cadrul jocului „Gratta e Vinci”.
Potrivit anchetatorilor, cei cinci ar fi accesat fără drept serverele centrale și ar fi identificat magazinele și punctele de vânzare în care ajunseseră patru lozuri cu premii importante.
Miza totală a celor patru bilete era de 24 de milioane de euro. Două dintre acestea ofereau câte 7 milioane de euro fiecare, în timp ce celelalte două aveau premii de câte 5 milioane de euro.
După ce ar fi aflat unde se găseau lozurile, suspecții și-ar fi îndrumat rudele și prietenii către punctele de vânzare respective. Astfel, apropiații lor ar fi avut posibilitatea de a cumpăra biletele despre care știau deja că ascund câștiguri uriașe.
Informațiile confidențiale ar fi eliminat șansa câștigului la întâmplare
Potrivit procurorilor, folosirea datelor interne ar fi compromis mecanismul aleatoriu pe care se bazează acest tip de joc de noroc.
În condiții normale, cumpărătorii aleg lozurile fără să cunoască în prealabil valoarea premiilor ascunse. În cazul investigat de autoritățile italiene, însă, persoanele care ar fi avut acces la informațiile confidențiale ar fi putut identifica biletele câștigătoare înainte de achiziție.
Anchetatorii susțin că această metodă ar fi oferit un avantaj nepermis persoanelor implicate și apropiaților acestora, în detrimentul celorlalți participanți.
În plus, dacă lozurile respective nu ar fi fost cumpărate înainte de expirarea perioadei de valabilitate, premiile ar fi putut rămâne neîncasate, conform regulilor aplicabile jocului.
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, compania concesionară nu ar fi fost implicată în activitățile investigate, suspiciunile vizând acțiunile individuale ale foștilor angajați.
Zeci de milioane de euro, vizate de măsurile de sechestru
Pentru recuperarea eventualului prejudiciu și asigurarea bunurilor care ar putea face obiectul confiscării, Guardia di Finanza a pus în aplicare măsuri de indisponibilizare a unor active evaluate la aproximativ 25 de milioane de euro.
Lista bunurilor vizate cuprinde 25 de proprietăți, inclusiv apartamente și vile situate în provinciile Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto și Reggio Calabria.
De asemenea, autoritățile au blocat conturi bancare și au indisponibilizat cinci autoturisme și motociclete care ar aparține persoanelor cercetate în acest dosar.
Operațiunea urmărește să împiedice înstrăinarea activelor și să permită recuperarea sumelor care ar putea fi stabilite drept prejudiciu în urma procedurilor judiciare.
Ce se întâmplă cu cei cinci foști angajați
Dosarul a ajuns în instanță după ce argumentele prezentate de apărările suspecților în etapa preliminară nu au determinat închiderea cauzei, potrivit informațiilor relatate de presa italiană.
Instanța urmează să analizeze măsurile preventive și situația bunurilor indisponibilizate, inclusiv menținerea sechestrului până la clarificarea răspunderii fiecărei persoane și a eventualelor despăgubiri.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, acuzațiile trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar vinovăția persoanelor vizate nu poate fi considerată stabilită.