Rezultate Loto, 4 octombrie 2026. Premii fabuloase puse în joc, norocoșii au dat lovitura

Duminică, 4 octombrie 2026, au avut loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Numerele câștigătoare au fost extrase pentru toate cele șase jocuri, iar jucătorii pot verifica biletele pentru a vedea dacă au obținut unul dintre premiile puse în joc.
Rezultate Loto 6/49 și Noroc
La tragerea Loto 6/49 de duminică, 4 octombrie 2026, numerele câștigătoare extrase au fost:
Loto 6/49: 24, 10, 12, 15, 32, 40
La Noroc, numărul câștigător este:
Noroc: 1 8 9 3 9 3 5
Rezultate Joker și Noroc Plus
La Joker, combinația extrasă la tragerea de duminică este formată din cele cinci numere principale și numărul Joker:
Joker: 25, 32, 14, 34, 11 + 9
La Noroc Plus, numărul câștigător este:
Noroc Plus: 0 8 0 3 9 2
Rezultate Loto 5/40 și Super Noroc
La Loto 5/40, numerele extrase în cadrul tragerii de duminică, 4 octombrie 2026, sunt:
Loto 5/40: 32, 14, 4, 7, 28, 34
La Super Noroc, rezultatul este:
Super Noroc: 4 1 6 6 2 8
Ce premii au fost puse în joc la Loto 6/49
La Loto 6/49, categoria I a avut un report de peste 11,85 milioane de lei, echivalentul a peste 2,24 milioane de euro.
Suma reprezintă premiul care putea fi câștigat la categoria I în urma tragerii de duminică.
Report de peste 5,46 milioane de lei la Noroc
La Noroc, premiul pus în joc prin reportul cumulat a depășit 5,46 milioane de lei, respectiv peste 1,03 milioane de euro.
Și acest premiu putea reveni unui jucător care a avut combinația câștigătoare.
Peste 8,46 milioane de lei la categoria I a jocului Joker
La Joker, categoria I a avut un report de peste 8,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,6 milioane de euro.
În același timp, la categoria a II-a, reportul a depășit 299.000 de lei, respectiv mai mult de 56.600 de euro.
Ce report a fost la Noroc Plus
La Noroc Plus, categoria I a avut un report de peste 95.900 de lei.
Suma este echivalentă cu mai mult de 18.100 de euro.
Peste 2 milioane de lei la Loto 5/40
La Loto 5/40, categoria I a avut un report de peste 2 milioane de lei, respectiv aproximativ 390.000 de euro.
La categoria a II-a, reportul a fost de peste 56.100 de lei.
Aproape 480.000 de lei la Super Noroc
La Super Noroc, reportul cumulat pus în joc a depășit 478.700 de lei.
Suma este echivalentă cu peste 90.700 de euro.