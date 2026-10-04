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Rezultate Loto, 4 octombrie 2026. Premii fabuloase puse în joc, norocoșii au dat lovitura

Rezultate Loto, 4 octombrie 2026

Rezultate Loto, 4 octombrie 2026

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat4 oct. 2026, 20:15
Actualizat4 oct. 2026, 20:16

Duminică, 4 octombrie 2026, au avut loc noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele câștigătoare au fost extrase pentru toate cele șase jocuri, iar jucătorii pot verifica biletele pentru a vedea dacă au obținut unul dintre premiile puse în joc.

Rezultate Loto 6/49 și Noroc

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 4 octombrie 2026, numerele câștigătoare extrase au fost:

Loto 6/49: 24, 10, 12, 15, 32, 40

La Noroc, numărul câștigător este:

Noroc: 1 8 9 3 9 3 5

Rezultate Joker și Noroc Plus

La Joker, combinația extrasă la tragerea de duminică este formată din cele cinci numere principale și numărul Joker:

Joker: 25, 32, 14, 34, 11 + 9

La Noroc Plus, numărul câștigător este:

Noroc Plus: 0 8 0 3 9 2

Rezultate Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, numerele extrase în cadrul tragerii de duminică, 4 octombrie 2026, sunt:

Loto 5/40: 32, 14, 4, 7, 28, 34

La Super Noroc, rezultatul este:

Super Noroc: 4 1 6 6 2 8

Ce premii au fost puse în joc la Loto 6/49

La Loto 6/49, categoria I a avut un report de peste 11,85 milioane de lei, echivalentul a peste 2,24 milioane de euro.

Suma reprezintă premiul care putea fi câștigat la categoria I în urma tragerii de duminică.

Report de peste 5,46 milioane de lei la Noroc

La Noroc, premiul pus în joc prin reportul cumulat a depășit 5,46 milioane de lei, respectiv peste 1,03 milioane de euro.

Și acest premiu putea reveni unui jucător care a avut combinația câștigătoare.

Peste 8,46 milioane de lei la categoria I a jocului Joker

La Joker, categoria I a avut un report de peste 8,46 milioane de lei, echivalentul a peste 1,6 milioane de euro.

În același timp, la categoria a II-a, reportul a depășit 299.000 de lei, respectiv mai mult de 56.600 de euro.

Ce report a fost la Noroc Plus

La Noroc Plus, categoria I a avut un report de peste 95.900 de lei.

Suma este echivalentă cu mai mult de 18.100 de euro.

Peste 2 milioane de lei la Loto 5/40

La Loto 5/40, categoria I a avut un report de peste 2 milioane de lei, respectiv aproximativ 390.000 de euro.

La categoria a II-a, reportul a fost de peste 56.100 de lei.

Aproape 480.000 de lei la Super Noroc

La Super Noroc, reportul cumulat pus în joc a depășit 478.700 de lei.

Suma este echivalentă cu peste 90.700 de euro.

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