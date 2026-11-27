Fost consilier de stat, umilit de un șofer Uber în București. A refuzat să transporte fetița după ce a văzut-o și a dat-o jos din mașină
Uber. Foto: Profimedia
Fostul consilier de stat Mădălina Radu Turza susține că șoferul a insultat-o pe fiica sa, care tocmai ieșise de la Urgențe, și a refuzat să le transporte. Femeia a depus plângere penală și cere conservarea urgentă a probelor.
Un incident revoltător ar fi avut loc în București, unde un șofer care efectua curse prin platforma Uber ar fi refuzat să transporte o mamă și fiica ei, după ce a văzut copilul. Mădălina Radu Turza, fost consilier de stat și activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, afirmă că bărbatul a insultat-o pe fetiță, a tras-o de fular și le-a cerut să coboare din mașină, folosind expresii extrem de jignitoare.
Femeia a anunțat că a depus plângere penală la Poliția Capitalei și solicită conservarea urgentă a probelor. De asemenea, intenționează să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în legătură cu serviciile Uber România.
Șoferul ar fi insultat fetița și le-ar fi cerut să coboare din mașină
Potrivit relatării făcute de Mădălina Radu Turza pe rețelele de socializare, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 15 noiembrie, după ora 22:00. Femeia comandase o mașină prin Uber pentru a pleca de la un spital împreună cu fiica sa, Clara. Aceasta alesese o cursă premium, pentru care urma să plătească aproape 100 de lei.
După mai bine de zece minute de așteptare, la spital ar fi ajuns o Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare IF91RCH. Mama și copilul s-au urcat pe bancheta din spate, însă șoferul ar fi reacționat imediat după ce le-a văzut.
„După ce aştept peste zece minute, vine această Dacie LOGAN IF91RCH. Clara se suie şi eu în spate. Nu apuc să închid uşa şi şoferul întoarce capul şi zice: "Să moară mama ia-ţi bolnava de aici. Ieşi, ieşi ca nu duc handicapaţi". O apucă cu mâna de fular pe Clara şi vocifera în ţigăneşte ceva şi mai zicea să moară mama. Deschid uşa în şoc, trag copilul după mine şi aud cele mai oribile lucruri. Fularul rămâne agăţat în uşă şi pleacă în trombă. Rămân în miez de noapte în frig, cu un copil proaspăt ieşit de la urgenţă, care de abia se ţine pe picioare, transpirată, post branulă şi perfuzii, în stradă, în îngheţ de frig”, a povestit fostul consilier de stat pe Facebook.
Mădălina Radu Turza spune că fiica sa abia ieșise de la Urgențe, era slăbită după tratamentul primit și avea nevoie să ajungă acasă. În urma reacției șoferului, cele două ar fi rămas în stradă, în frig, după ce bărbatul a plecat cu mașina.
Un alt șofer le-a dus acasă, după încă zece minute de așteptare
Femeia a mai relatat că, după incident, a comandat o altă mașină prin platformă. Noul șofer a ajuns după aproximativ zece minute și, deși nu vorbea română, le-a transportat la domiciliu.
„Vine altcineva care nu vorbeşte română, dar suficient de perspicace să gesticuleze să nu pună picioarele pe canapea. Dar ne duce acasă”, a mai scris Mădălina Radu Turza.
Fostul consilier de stat a depus plângere penală și cere schimbarea legislației
La o zi după incident, Mădălina Radu Turza a anunțat că a depus o plângere penală la Poliția Capitalei. Aceasta a solicitat conservarea urgentă a probelor și a precizat că va sesiza și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în legătură cu Uber România.
Femeia consideră că situația nu privește doar experiența personală a familiei sale, ci ridică probleme mai ample privind siguranța pasagerilor, protecția persoanelor vulnerabile și răspunderea platformelor de transport alternativ.
„Ceea ce ni s-a întâmplat mie şi Clarei ridică întrebări care depăşesc cu mult cazul nostru personal. Întrebări despre siguranţa pasagerilor, despre protecţia persoanelor vulnerabile şi despre responsabilitatea platformelor de transport alternativ. Voi iniţia un demers pentru modificarea şi completarea legislaţiei care reglementează serviciile de ridesharing în România. Nu vreau doar ca o persoană să răspundă pentru propriile fapte. Vreau să existe garanţii reale pentru ca asemenea situaţii să fie prevenite, raportate şi sancţionate eficient”, a precizat Mădălina Radu Turza.
Fostul consilier de stat anunță, astfel, că intenționează să inițieze un demers legislativ pentru completarea regulilor care guvernează serviciile de ridesharing, astfel încât situații similare să poată fi prevenite și sancționate eficient.
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