Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 20:28

Fostul consilier de stat Mădălina Radu Turza susține că șoferul a insultat-o pe fiica sa, care tocmai ieșise de la Urgențe, și a refuzat să le transporte. Femeia a depus plângere penală și cere conservarea urgentă a probelor.

Distribuie articolul