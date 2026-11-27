Publicat 27 nov. 2026, 15:40 Actualizat 27 nov. 2026, 15:53

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că Guvernul pregătește o soluție privind cheltuielile cu pensiile, în urma unor discuții tehnice care vor avea loc în următoarele zece zile.

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