Publicat 27 nov. 2026, 08:10 Actualizat 27 nov. 2026, 08:11

România va avea parte de o primă jumătate a lunii decembrie mai rece decât în mod obișnuit, cu temperaturi sub mediile climatologice în toate regiunile. Potrivit prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni, vremea se va încălzi ușor în unele zone spre Crăciun, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la începutul lunii și apropiate de normal ulterior.

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