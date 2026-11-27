România va avea parte de o primă jumătate a lunii decembrie mai rece decât în mod obișnuit, cu temperaturi sub mediile climatologice în toate regiunile. Potrivit prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni, vremea se va încălzi ușor în unele zone spre Crăciun, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare la începutul lunii și apropiate de normal ulterior.
Meteorologii anunță că vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit și în perioada 14-21 decembrie, în special în regiunile extracarpatice. În schimb, în săptămâna Crăciunului, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în vestul, nordul și centrul țării.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în prima săptămână din decembrie, urmând ca ulterior să se încadreze, în general, în limitele normale pentru această perioadă, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în estimările pentru intervalul 30.11.2026 - 28.12.2026.
Prognoza meteo 30 noiembrie-7 decembrie 2026: temperaturi sub normalul perioadei în toată țara
În prima săptămână din decembrie, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele specifice intervalului în toate regiunile României. Potrivit ANM, abaterea termică negativă va fi mai accentuată în extremitatea sudică și sud-estică a țării.
Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a teritoriului, în special în jumătatea vestică a României.
Vremea în perioada 7-14 decembrie: temperaturi mai scăzute în toate regiunile
În intervalul 7-14 decembrie, temperaturile medii vor continua să se situeze sub valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară. Cele mai importante abateri negative sunt estimate în regiunile extracarpatice.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregului teritoriu.
În a treia săptămână a intervalului de prognoză, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale în regiunile extracarpatice. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice specifice perioadei.
Referitor la precipitații, acestea vor fi ușor excedentare în regiunile intracarpatice, în timp ce în celelalte zone ale țării cantitățile estimate vor fi, în general, apropiate de cele normale.
Cum va fi vremea de Crăciun
În săptămâna 21-28 decembrie, care include și zilele de Crăciun, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
În privința precipitațiilor, ANM estimează cantități apropiate de cele normale în cea mai mare parte a României.