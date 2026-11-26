Fermierii din România și Bulgaria își unesc forțele pentru a-și apăra interesele la Bruxelles. Ce urmărește noua platformă
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Producătorii de cereale din România și Bulgaria au lansat platforma Danube Grain Belt, prin care vor să coordoneze pozițiile privind politicile agricole europene, competitivitatea sectorului și infrastructura de transport și depozitare.
Fermierii din România și Bulgaria au lansat o platformă transfrontalieră prin care vor să își coordoneze acțiunile și să reprezinte împreună interesele sectorului cerealier la nivel european. Inițiativa, denumită „Danube Grain Belt” (Centura Cerealieră a Dunării), urmărește să consolideze cooperarea dintre producătorii agricoli din cele două țări și să le ofere o voce comună în dezbaterile privind viitorul agriculturii la Bruxelles.
Proiectul a fost lansat joi, la Sofia, de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) și Asociația Națională a Producătorilor de Cereale din Bulgaria (NGPA), în cadrul evenimentului anual organizat de asociația bulgară.
Cele două organizații consideră că agricultorii din România și Bulgaria se confruntă cu probleme similare, inclusiv din cauza condițiilor climatice și a presiunilor economice din regiunea Mării Negre.
„Fermierii români și bulgari lucrează în aceeași zonă agro-climatică. Se confruntă cu aceiași dăunători, aceleași secete și valuri de căldură, aceleași restricții privind instrumentele de protecție a plantelor și aceleași presiuni de piață din regiunea Mării Negre. Task Force-ul va transforma aceste provocări comune în analize comune, poziții comune și acțiuni comune”, se arată într-un comunicat transmis joi de cele două organizații.
Politicile agricole europene, printre prioritățile platformei
Activitatea Danube Grain Belt va fi organizată în jurul a trei direcții principale: cooperarea regională și transfrontalieră, reprezentarea intereselor fermierilor la nivel european, respectiv realizarea unor studii și cercetări tehnice comune. Platforma va elabora și poziții publice pe teme relevante pentru sectorul cerealier.
Unul dintre primele domenii vizate este cel al politicilor agricole și comerciale ale Uniunii Europene. Organizațiile vor analiza inclusiv viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), care va intra în discuție pentru perioada de după 2027, și consecințele pe care noile reglementări le-ar putea avea asupra veniturilor fermierilor și competitivității producției agricole.
Un alt obiectiv îl reprezintă evaluarea strategiilor de piață și a influenței contextului socio-politic și geopolitic din zona Mării Negre asupra producătorilor de cereale. În paralel, cele două organizații vor acorda atenție logisticii agricole și rolului Dunării ca rută strategică pentru transportul cerealelor, inclusiv în ceea ce privește porturile, navigația, spațiile de depozitare și infrastructura.
Platforma urmărește și coordonarea pozițiilor fermierilor români și bulgari în cadrul organizațiilor europene CEPM, Farm Europe și Copa-Cogeca.
Accesul la tratamente pentru culturi și protejarea terenurilor agricole
Agenda comună va include și teme care influențează direct activitatea producătorilor agricoli. Printre acestea se numără accesul la produsele de protecție a plantelor și la soluțiile necesare pentru combaterea dăunătorilor din regiune.
FAPPR și NGPA vor aborda, de asemenea, utilizarea terenurilor agricole și protejarea suprafețelor productive, precum și modul în care va fi definit conceptul de „fermier activ” în viitoarea legislație europeană.
Cercetarea și inovarea vor constitui o altă componentă importantă a colaborării. Cele două organizații intenționează să organizeze experimentări comune în câmp, să dezvolte rețele pentru monitorizarea dăunătorilor și combaterea integrată (IPM) și să faciliteze accesul agricultorilor la tehnologii noi, inclusiv la noile tehnici genomice.
Planurile includ și atragerea de finanțări europene pentru proiecte derulate în comun. Printre programele avute în vedere se află Horizon Europe, Interreg România-Bulgaria și Grupurile Operaționale EIP-AGRI.
Ce spun reprezentanții fermierilor din cele două țări
Președintele FAPPR, Teofil Dascălu, a explicat că apropierea dintre agricultorii români și cei bulgari este determinată de provocările similare pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi. Acesta a subliniat că noua platformă va permite transformarea problemelor comune într-o poziție coordonată, susținută în fața instituțiilor europene.
„Dunărea desparte țările noastre pe hartă, dar nu și în câmp. Fermierii noștri se confruntă în fiecare sezon cu aceleași provocări. Prin Task Force-ul Danube Grain Belt, le transformăm într-o voce comună, la București, la Sofia și la Bruxelles”, a declarat președintele FAPPR, Teofil Dascălu, în comunicatul citat.
La rândul său, președintele NGPA, Ilia Prodanov, a evidențiat interesele pe care producătorii de cereale din cele două state le au în comun în privința cercetării, politicilor agricole și piețelor. Potrivit acestuia, colaborarea poate contribui la consolidarea competitivității agriculturii din regiune.
„Producătorii de cereale din Bulgaria și România au mult mai multe lucruri în comun decât cele care îi despart. Lucrând împreună în cercetare, politici și piețe, putem apăra competitivitatea agriculturii din regiunea noastră și ne putem asigura că Europa aude vocea fermierilor din bazinul Dunării”, a spus el.
Primele acțiuni comune sunt pregătite pentru 2027
În lunile următoare, FAPPR și NGPA vor stabili structura de funcționare a Task Force-ului și vor conveni asupra primului program comun de lucru, care va viza anul 2027. Platforma nu va fi rezervată exclusiv celor două organizații, ci va putea primi și institute de cercetare, universități și alți parteneri care îi împărtășesc obiectivele.
Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România este o federație profesională națională care reunește fermieri, cooperative și procesatori agroalimentari implicați în dezvoltarea unei agriculturi moderne, competitive și sustenabile. FAPPR este membru al CEPM, Farm Europe și al principalelor Grupuri de Dialog Civil de la Bruxelles.
Asociația Națională a Producătorilor de Cereale este organizația care reprezintă producătorii de cereale din Bulgaria.
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