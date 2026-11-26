Trei trenuri de călători au fost anulate, iar alte șase au înregistrat întârzieri de până la aproape opt ore, după ce pantograful locomotivei unui tren de marfă s-a rupt între stațiile Beia, din județul Brașov, și Mureni, din județul Mureș. Circulația feroviară a fost întreruptă miercuri seară, 25 noiembrie, deoarece firul I este închis pentru lucrări de modernizare, iar traficul nu a putut fi deviat pe linia alăturată. Trenurile au circulat din nou pe firul II joi dimineață, 26 noiembrie.
Potrivit CFR SA, incidentul s-a produs miercuri seară, 25 noiembrie, la kilometrul feroviar 269+700, pe firul II de circulație, între stațiile CF Beia și Mureni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov.
Compania a precizat că pantograful locomotivei unui tren de marfă operat de Carpatica Feroviar România s-a rupt. Pantograful este echipamentul montat pe acoperișul locomotivei electrice, care asigură contactul cu firul de alimentare și permite preluarea energiei electrice necesare funcționării acesteia.
Intervenție pe timpul nopții pentru reluarea circulației
Pentru verificări și remedierea situației, în zonă au fost trimise două drezine din stațiile CF Rupea și Sighișoara. Echipele feroviare au verificat instalațiile de electrificare și au desfășurat operațiunile necesare pentru restabilirea condițiilor de circulație.
Potrivit CFR SA, intervenția s-a desfășurat pe parcursul nopții, cu respectarea măsurilor de siguranță specifice lucrărilor în zona infrastructurii feroviare electrificate. Operațiunile s-au încheiat la ora 05:45, iar circulația pe firul II, între stațiile Beia și Mureni, a fost reluată la ora 05:47, în dimineața zilei de 26 noiembrie, în condiții de siguranță, mai arată compania.
Trei trenuri au fost anulate, iar alte șase au avut întârzieri
În urma incidentului, au fost anulate trei trenuri operate de CFR Călători:
R 3530 și R 3532, pe întreaga distanță;
R 2564, pe distanța Beia–Sighișoara.
Alte șase trenuri au înregistrat întârzieri importante, potrivit datelor comunicate de CFR SA:
Tren
Operator
Întârziere
IRN 1644
CFR Călători
353 de minute
IR 16536
InterRegional Călători
334 de minute
R 3528
CFR Călători
234 de minute
R 3535
CFR Călători
462 de minute
IRN 1643
CFR Călători
289 de minute
IR 16537
InterRegional Călători
246 de minute
Cea mai mare întârziere a fost înregistrată de trenul R 3535, operat de CFR Călători, care a ajuns la 462 de minute, adică aproximativ șapte ore și 42 de minute.