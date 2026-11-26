Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 nov. 2026, 09:03

Trei trenuri de călători au fost anulate, iar alte șase au înregistrat întârzieri de până la aproape opt ore, după ce pantograful locomotivei unui tren de marfă s-a rupt între stațiile Beia, din județul Brașov, și Mureni, din județul Mureș. Circulația feroviară a fost întreruptă miercuri seară, 25 noiembrie, deoarece firul I este închis pentru lucrări de modernizare, iar traficul nu a putut fi deviat pe linia alăturată. Trenurile au circulat din nou pe firul II joi dimineață, 26 noiembrie.

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