Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 16:20

Călătoriile cu trenul ar putea deveni mai rapide pe anumite trasee, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2026-2027. CFR Călători anunță aproximativ 1.000 de trenuri zilnic, noi conexiuni directe și extinderea serviciilor operate cu garnituri electrice Alstom și PESA.

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