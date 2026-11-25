Mersul Tenurilor 2027. Trenuri mai rapide și rute noi. Ce modoficări mai pregătește CFR
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Călătoriile cu trenul ar putea deveni mai rapide pe anumite trasee, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2026-2027. CFR Călători anunță aproximativ 1.000 de trenuri zilnic, noi conexiuni directe și extinderea serviciilor operate cu garnituri electrice Alstom și PESA.
Programul trenurilor pentru perioada 2026-2027 aduce modificări importante în transportul feroviar din România. CFR Călători pregătește curse directe pe mai multe rute, reducerea timpilor de deplasare pentru anumite legături și introducerea unor trenuri electrice moderne. Noul program include și schimbări în circulația trenurilor internaționale, facilități pentru transportul bicicletelor și un sistem de notificare a întârzierilor.
Potrivit companiei, planificarea curselor a ținut cont de cererea pasagerilor, de restricțiile și condițiile de circulație de pe infrastructura feroviară, precum și de materialul rulant disponibil.
Trenuri Intercity fără opriri între București și Craiova. Cât vor dura călătoriile spre marile orașe
Printre principalele modificări anunțate de CFR Călători pentru noul Mers al Trenurilor se numără introducerea unei perechi de trenuri Intercity directe pe ruta București Nord – Craiova și retur. Garniturile nu vor avea opriri intermediare, iar durata călătoriei va fi mai mică de trei ore.
Și legătura feroviară dintre București și Brașov va beneficia de timpi de parcurs reduși. Trenurile Intercity vor efectua această călătorie în aproximativ două ore și zece minute.
O altă rută importantă este București Nord – Cluj-Napoca, unde durata deplasării cu trenul va coborî sub pragul de opt ore.
Noul program include și o conexiune directă de tip InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, disponibilă în ambele sensuri.
În plus, trenurile IR 1645 și IR 1646 vor asigura legătura dintre București și Cluj-Napoca prin Deda. În această stație, pasagerii vor putea beneficia de conexiuni feroviare către și dinspre Târgu Mureș.
Alte modificări vizează trenurile IR 1633 și IR 1638, care circulă între București și Brașov. Acestea vor fi reclasificate ca Regio Expres și vor avea opriri suplimentare în stații importante pentru călători. Schimbarea vine și cu un avantaj pentru pasageri: biletele vor avea prețuri mai mici decât cele pentru categoria InterRegio.
CFR Călători extinde utilizarea trenurilor electrice Alstom Coradia Stream și PESA
Un alt obiectiv al noului Mers al Trenurilor 2026-2027 este creșterea numărului de curse operate cu trenuri electrice moderne, în funcție de livrarea și preluarea noilor unități de către CFR Călători.
În prezent, operatorul feroviar utilizează 12 rame electrice Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive Alstom TRAXX.
Planurile companiei prevăd extinderea flotei până la sfârșitul anului 2027. Potrivit estimărilor prezentate, aceasta ar urma să includă 24 de rame Alstom Coradia Stream, 22 de rame PESA InterRegio și 37 de rame PESA Regio.
Ramele electrice Alstom Coradia Stream sunt prevăzute pentru mai multe trasee InterRegio, printre care:
București Nord – Suceava;
București Nord – Iași;
București Nord – Galați;
Iași – Cluj-Napoca.
La rândul lor, trenurile electrice PESA vor fi introduse treptat pe alte rute importante din țară. Printre acestea se numără:
București – Călărași;
Suceava – Constanța;
Brașov – Cluj-Napoca;
Reșița Nord – Timișoara Nord – Arad;
Cluj-Napoca – Craiova – București.
Noile rame electrice sunt programate și pentru anumite curse Regio. Acestea vor circula pe traseele București – Adjud, Bacău – Pașcani, Fetești – Constanța, Brașov – Sfântu Gheorghe și Brașov – Gheorgheni.
Până când toate trenurile PESA vor fi livrate și preluate de operatorul feroviar, unele dintre cursele incluse în program vor continua să fie asigurate cu locomotive și vagoane clasice.
Modificări pentru trenurile internaționale. Ce legături feroviare vor fi afectate
Noul Mers al Trenurilor aduce schimbări și în circulația garniturilor care asigură conexiuni între România și alte state. CFR Călători anunță că va introduce vagoane modernizate în componența mai multor trenuri internaționale, pentru îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor.
Pentru ruta Târgu Mureș – Budapesta, deservită de trenurile 366 și 367, conexiunile vor fi asigurate în stația Deda.
O modificare importantă este programată începând din februarie 2027. Trenurile internaționale 72, 73, 78 și 79, care circulă între București și Budapesta, vor urma un traseu diferit, prin Filiași și Târgu Jiu.
Schimbarea este determinată de închiderea circulației pe linia Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș, unde sunt programate lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare.
În același timp, trenurile 460 și 461, care asigură legături între București și destinații precum Sofia, Varna și Istanbul, nu vor circula. Suspendarea acestora este cauzată de lucrările care afectează traficul feroviar în zona frontierei Giurgiu Nord – Ruse.
De asemenea, trenurile 1094 și 1095, de pe ruta București Nord – Ruse și retur, vor fi menținute în circulație numai până în aprilie 2027.
Bilete pentru biciclete în trenurile PESA și alerte privind întârzierile
CFR Călători anunță și noi facilități pentru pasagerii care folosesc transportul feroviar. Una dintre acestea vizează posibilitatea achiziționării biletelor pentru biciclete în trenurile Regio operate cu rame electrice PESA.
O altă noutate privește aplicația mobilă și sistemul de cumpărare online a biletelor. Platforma va include notificări de tip pop-up, prin intermediul cărora utilizatorii vor putea primi informații despre întârzierile trenurilor și durata acestora.
În paralel, pasagerii vor putea utiliza în continuare ofertele comerciale puse la dispoziție de companie. Printre acestea se numără abonamentele, cardul TrenPlus, care oferă o reducere de 25% la bilete timp de un an, discountul de 10% pentru călătoriile dus-întors și reducerile de până la 10% pentru biletele cumpărate în avans.
De când pot fi cumpărate biletele pentru Mersul Trenurilor 2026-2027
Vânzarea biletelor pentru noul program feroviar va începe pe 2 decembrie 2026.
Din această dată, călătorii vor putea cumpăra bilete atât pentru trenurile programate în zilele de 11 și 12 decembrie 2026, cât și pentru cursele care vor circula începând cu 13 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.
Biletele vor fi disponibile prin mai multe canale: site-ul oficial CFR Călători, aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, automatele de vânzare din gări, casele de bilete și agențiile de voiaj.
Există însă o excepție în cazul anumitor curse internaționale. Pentru trenurile operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova și Ucraina, biletele nu au fost încă puse în vânzare, deoarece CFR Călători nu a primit programele de circulație corespunzătoare.
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