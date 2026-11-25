Poprirea pe salariu pentru datorii la stat: Cât poate lua ANAF și ce bani nu poate atinge
Cât poate lua ANAF și ce bani nu poate atinge, la popriri. Foto/Arhivă/Profimedia
Persoanele care nu își achită la timp obligațiile fiscale pot ajunge să aibă conturile sau salariile poprite de ANAF. Executarea silită trebuie însă să respecte limitele prevăzute de lege, iar anumite venituri sunt exceptate de la poprire.
ANAF nu poate reține integral salariul unei persoane care are datorii la bugetul de stat. Legislația stabilește limite clare pentru poprirea veniturilor, în funcție de numărul executărilor silite și de valoarea câștigului lunar. Astfel, în cazul unei singure popriri, suma reținută nu poate depăși o treime din venitul net, în timp ce pentru mai multe popriri limita cumulată este, de regulă, de jumătate din salariul net.
Regulile sunt prevăzute de Codul de procedură civilă și se aplică inclusiv în cazul executărilor silite inițiate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru recuperarea datoriilor fiscale. Este important de precizat că procentele se calculează la venitul net, adică la suma rămasă după plata taxelor și contribuțiilor, nu la salariul brut.
Cât poate opri ANAF din salariu pentru datorii fiscale
Procentul care poate fi reținut din salariu depinde de existența uneia sau a mai multor popriri. Dacă o persoană are o singură datorie urmărită prin executare silită, reținerea lunară poate ajunge la cel mult 33,33% din venitul net.
În situația în care există mai multe popriri simultane, indiferent dacă acestea provin de la ANAF, bănci sau alți creditori, suma totală reținută nu poate depăși, în mod obișnuit, 50% din venitul lunar net. Există însă situații speciale în care legea stabilește reguli diferite.
De exemplu, pentru un salariu net de 6.000 de lei, o singură poprire permite reținerea a maximum 2.000 de lei pe lună. Dacă salariatul are mai multe datorii aflate în executare, reținerile cumulate pot ajunge la 3.000 de lei.
Prin urmare, chiar dacă o persoană are restanțe fiscale importante, ANAF nu poate dispune reținerea întregului salariu, ci trebuie să respecte plafoanele stabilite de lege.
Ce protecție au persoanele cu salarii mici
Codul de procedură civilă prevede o protecție suplimentară pentru persoanele ale căror venituri periodice sunt destinate asigurării mijloacelor de existență și se situează sub nivelul salariului minim net pe economie.
În aceste cazuri, poate fi urmărită numai partea din venit care depășește jumătate din salariul minim net pe economie. Regula este prevăzută la articolul 729 alineatul (3) din Codul de procedură civilă și se aplică împreună cu limitele generale privind poprirea veniturilor.
Practic, legea urmărește să asigure păstrarea unei sume minime necesare traiului, astfel încât executarea silită să nu lase persoana fără resursele indispensabile pentru întreținere.
Ce venituri nu pot fi poprite de ANAF
Nu toate sumele încasate de o persoană pot fi urmărite pentru plata datoriilor către stat. Legislația stabilește mai multe categorii de venituri care beneficiază de protecție împotriva executării silite.
Printre acestea se numără:
alocațiile de stat pentru copii;
indemnizațiile acordate pentru îngrijirea copilului bolnav;
ajutoarele de maternitate și cele de deces;
bursele de studii acordate de stat;
diurnele și alte indemnizații cu destinație specială, în condițiile legii.
Aceste venituri nu pot fi executate silit pentru datorii obișnuite, inclusiv pentru obligații fiscale restante, în limitele protecției prevăzute de lege.
Există și categorii de venituri pentru care protecția nu este absolută. Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, compensațiile acordate la încetarea contractului individual de muncă și sumele primite cu titlu de ajutor de șomaj pot fi urmărite numai în situațiile expres prevăzute de lege, precum plata obligațiilor de întreținere sau despăgubirile pentru prejudicii cauzate prin moarte ori vătămări corporale.
Astfel, aceste sume nu pot fi poprite pentru recuperarea unor datorii fiscale obișnuite.
Cum începe poprirea ANAF și în ce termen poate fi contestată
Poprirea salariului face parte din procedura de executare silită prin care ANAF recuperează obligațiile fiscale neachitate la scadență. În mod obișnuit, procedura începe prin comunicarea somației către contribuabil.
Dacă, în termen de 15 zile de la comunicarea somației, datoria nu este achitată și contribuabilul nu notifică intenția de a începe procedura de mediere, organul fiscal poate continua măsurile de executare silită.
Pentru recuperarea banilor din salariu, ANAF transmite o adresă de înființare a popririi angajatorului, care are obligația să aplice reținerile în limitele stabilite de legislație. Contribuabilul este, de asemenea, înștiințat cu privire la instituirea măsurii.
Sumele reținute trebuie virate în termenul legal de trei zile lucrătoare de la înființarea popririi sau de la data la care acestea devin exigibile, după caz.
Persoanele care consideră că poprirea a fost instituită cu încălcarea legii pot formula contestație la executare. Termenul general este de 15 zile și se calculează de la data la care persoana interesată a luat cunoștință de actul de executare contestat sau de executarea silită însăși, în condițiile prevăzute de lege.
De asemenea, contribuabilii pot solicita ANAF informații despre obligațiile fiscale urmărite, modul de calcul al sumelor și eventualele erori din procedura de executare. Verificarea documentelor primite de la Fisc este importantă pentru identificarea unor eventuale nereguli și pentru respectarea drepturilor debitorului.
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