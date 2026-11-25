Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 09:39

Persoanele care nu își achită la timp obligațiile fiscale pot ajunge să aibă conturile sau salariile poprite de ANAF. Executarea silită trebuie însă să respecte limitele prevăzute de lege, iar anumite venituri sunt exceptate de la poprire.

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