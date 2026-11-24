Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 18:30

Președintele Consiliului Județean Covasna susține că cele 149 de unități administrativ-teritoriale din Covasna, Harghita și Mureș ar trebui să formeze o singură structură administrativă, fie județ, fie regiune. Acesta invocă exemplul comasării voluntare anunțate de Ialomița și Călărași.

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