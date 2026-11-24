Președintele CJ Covasna cere unirea județelor Covasna, Harghita și Mureș într-o singură unitate administrativă. „Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit”
Președintele CJ Covasna cere unirea județelor Covasna, Harghita și Mureș. Foto: Profimedia/Facebook
Președintele Consiliului Județean Covasna susține că cele 149 de unități administrativ-teritoriale din Covasna, Harghita și Mureș ar trebui să formeze o singură structură administrativă, fie județ, fie regiune. Acesta invocă exemplul comasării voluntare anunțate de Ialomița și Călărași.
Președintele Consiliului Județean Covasna susține că județele Covasna, Harghita și Mureș ar trebui să fie reunite într-o singură structură administrativă, care să reprezinte Ținutul Secuiesc. Acesta vorbește despre unirea celor 149 de unități administrativ-teritoriale din cele trei județe și afirmă că forma noii organizări ar putea fi fie un județ, fie o regiune.
Oficialul spune că a discutat deja propunerea cu reprezentanții celorlalte două județe și compară această inițiativă cu demersul anunțat de liderii din Ialomița și Călărași, care au exprimat intenția de a începe pregătirile pentru o comasare voluntară.
Într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare, președintele CJ Covasna a susținut că întreaga comunitate secuiască ar trebui să aibă aceeași posibilitate de reorganizare administrativă și a cerut autorităților de la București să aplice aceleași reguli în toate regiunile țării.
„Ținutul Secuiesc este o singură comunitate.
Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunța zilele trecute cu mare bucurie că Ialomița și Călărași își doresc comasarea voluntară. Dacă acest lucru este permis in sud, atunci și noi, secuii, avem dreptul ca cele 149 de UAT-uri din Harghita, Covasna și Mureș să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Fie județ, fie regiune, Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit. Am discutat deja cu colegii din celelalte două județe. Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voința întregii noastre comunități. Acum Bucureștiul trebuie să demontraze că nu aplică dubla măsură. Dacă Ialomița și Călărași pot, atunci și județele din Ținutul Secuiesc pot. Ținutul Secuiesc trebuie să rămână unit” a spus președintele Consiliului Județean Covasna în videoclipul postat pe pagina sa de socializare.
Alianța Maghiară din Transilvania propune unificarea voluntară a localităților
Declarația președintelui CJ Covasna vine în contextul unei inițiative lansate de Alianța Maghiară din Transilvania (AMT), care susține reunirea voluntară a localităților din Harghita, Covasna și Mureș într-o structură administrativă comună. Formațiunea consideră că reforma administrativă pregătită în România ar trebui să țină cont de regiunile istorice, de tradițiile comunităților și de legăturile economice și sociale dintre localități.
Potrivit unui comunicat transmis luni agenției MTI, citat de presa locală, reprezentanții AMT vor să transforme solicitarea privind unitatea administrativă a Ținutului Secuiesc într-o propunere concretă, care să fie inclusă în dezbaterea națională privind reorganizarea administrației publice.
Aleșii locali ai formațiunii intenționează să înainteze Consiliului Județean Harghita un proiect de hotărâre prin care să solicite inițierea demersurilor pentru constituirea voluntară a unei unități administrative comune. Propunerea ar viza județele Harghita și Covasna, precum și localitățile din județul Mureș care aparțin Ținutului Secuiesc.
Pentru pregătirea inițiativei, AMT propune consultări cu administrațiile județene din Covasna și Mureș, dar și cu reprezentanții localităților vizate. Formațiunea susține că este nevoie și de modificări legislative care să permită realizarea unei asemenea reorganizări.
Reprezentanții alianței au explicat că urmăresc ca solicitarea privind organizarea administrativă a Ținutului Secuiesc să ajungă în dezbaterea națională sub forma unei propuneri concrete venite din partea administrațiilor locale.
„Scopul nostru este ca solicitarea privind unitatea administrativă și autodeterminarea Ținutului Secuiesc să apară ca o propunere concretă a administrației locale în dezbaterea națională despre reformă”, au transmis reprezentanții AMT.
Comasarea voluntară, argumentul invocat în contextul reformei administrative
Alianța Maghiară din Transilvania își leagă demersul de reforma administrației publice aflată în pregătire. Pe 20 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul care reglementează comasarea voluntară a localităților, în timp ce Guvernul a început analiza posibilităților de reorganizare a comunelor, orașelor și județelor.
În sprijinul solicitării sale, AMT invocă și intenția anunțată de liderii județelor Ialomița și Călărași de a începe pregătirile pentru o eventuală comasare voluntară. Formațiunea consideră că localitățile din Ținutul Secuiesc trebuie să beneficieze de aceleași condiții pentru a-și putea susține propria propunere de reorganizare.
„Comunitățile din Ținutul Secuiesc au, de asemenea, dreptul de a-și formula și reprezenta democratic propriile idei. Cerem o reglementare națională care să asigure condiții egale pentru toate regiunile”, se arată în comunicat.
Planul pentru reorganizarea regiunilor datează din 2013
AMT afirmă că actuala inițiativă are la bază și un proiect de reorganizare administrativă elaborat în 2013 de formațiunea care i-a precedat, Partidul Popular Maghiar din Transilvania, cu participarea unor specialiști.
Documentul propunea împărțirea României în 12 regiuni și trei zone metropolitane. În Transilvania, Banat, Partium, Transilvania de Nord, Transilvania de Sud și Ținutul Secuiesc ar fi urmat să fie organizate regiuni distincte. Brașovul și zona înconjurătoare erau prevăzute separat, ca regiune metropolitană.
În acel proiect, Ținutul Secuiesc era definit drept o regiune administrativă autonomă, cu centrul la Târgu Mureș. Pentru Partium era propus un statut juridic special, care să garanteze multilingvismul.
Potrivit AMT, modelul urmărea să ofere regiunilor atribuții reale de decizie, astfel încât cât mai multe hotărâri să poată fi luate la nivel local. Formațiunea susține că aceleași principii se regăsesc și în propunerea actuală privind unificarea voluntară a localităților din Covasna, Harghita și Mureș.
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