Maghiarii cer reorganizarea Ținutului Secuiesc într-o unitate administrativă comună. Planul propus în negocierile pentru reforma teritorială
Foto: Profimedia
Alianța Maghiară din Transilvania propune unificarea voluntară a localităților din Harghita, Covasna și Mureș într-o structură administrativă comună și cere ca reforma din România să țină cont de regiunile istorice și de voința comunităților locale.
Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) propune ca localitățile din Ținutul Secuiesc să se poată uni voluntar într-o structură administrativă comună, în contextul reformei teritoriale pregătite în România. Formațiunea politică susține că reorganizarea administrației trebuie să respecte regiunile istorice, tradițiile comunităților și legăturile economice și sociale dintre localități.
Potrivit unui comunicat transmis luni agenției MTI, reprezentanții AMT vor să transforme solicitarea privind unitatea administrativă a Ținutului Secuiesc într-o propunere concretă, care să fie discutată în cadrul dezbaterilor naționale despre reforma administrației publice.
Propunerea AMT vizează localități din trei județe
Reprezentanții formațiunii anunță că aleșii locali vor înainta Consiliului Județean Harghita un proiect de hotărâre prin care vor solicita inițierea demersurilor pentru organizarea voluntară a unei unități administrative comune. Inițiativa ar urma să cuprindă județele Harghita și Covasna, precum și localitățile din județul Mureș care aparțin Ținutului Secuiesc.
Pentru pregătirea acestui proces, AMT propune consultări cu administrațiile județene din Covasna și Mureș, dar și cu reprezentanții localităților vizate. Formațiunea consideră, totodată, că trebuie create condițiile legislative necesare în România pentru ca o asemenea reorganizare să poată fi realizată.
„Scopul nostru este ca solicitarea privind unitatea administrativă și autodeterminarea Ținutului Secuiesc să apară ca o propunere concretă a administrației locale în dezbaterea națională despre reformă”, au transmis reprezentanții AMT, citați de presa în limba maghiară.
Reforma administrativă, oportunitatea invocată de maghiari
Formațiunea își justifică inițiativa prin pregătirile pentru reforma administrației publice. Pe 20 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul care reglementează comasarea voluntară a localităților, iar Guvernul a început analiza instituțională a posibilităților de reorganizare a comunelor, orașelor și județelor.
AMT invocă și exemplul județelor Ialomița și Călărași, ai căror lideri au anunțat că vor începe pregătirile pentru o eventuală comasare voluntară. În opinia formațiunii, comunitățile din Ținutul Secuiesc trebuie să aibă aceeași posibilitate de a-și susține propriile propuneri în cadrul reorganizării administrative, scrie Magyar Jelen.
„Comunitățile din Ținutul Secuiesc au, de asemenea, dreptul de a-și formula și reprezenta democratic propriile idei. Cerem o reglementare națională care să asigure condiții egale pentru toate regiunile”, se arată în comunicat.
Planul pentru reorganizarea regiunilor, prezentat încă din 2013
AMT afirmă că inițiativa actuală pornește și de la un proiect elaborat în 2013 de formațiunea care i-a precedat, Partidul Popular Maghiar din Transilvania, cu participarea unor specialiști.
Documentul propunea organizarea României în 12 regiuni și trei zone metropolitane. În Transilvania, Banat, Partium, Transilvania de Nord, Transilvania de Sud și Ținutul Secuiesc ar fi urmat să constituie fiecare câte o regiune distinctă. Brașovul și zona din jurul său erau prevăzute ca regiune metropolitană separată.
În proiectul respectiv, Ținutul Secuiesc era definit drept o regiune administrativă autonomă, cu centrul la Târgu Mureș. Pentru Partium era propus un statut juridic special, care să asigure multilingvismul.
Potrivit AMT, principiul de bază al acestui model era acordarea unor atribuții reale de decizie regiunilor, astfel încât cât mai multe hotărâri să poată fi luate la nivel local. Formațiunea susține că aceleași principii stau și la baza propunerii actuale.
Cum ar urma să fie stabilite noile granițe administrative
Alianța Maghiară din Transilvania consideră că reorganizarea nu trebuie să se bazeze exclusiv pe actualele limite județene. La stabilirea noilor structuri ar trebui luate în calcul istoria comună, legăturile culturale și lingvistice, dar și relațiile cotidiene dintre localități.
Reprezentanții formațiunii indică drept criterii locurile în care oamenii merg la serviciu, la școală sau la medic, precum și localitățile cu care păstrează legături frecvente. Viabilitatea noilor unități administrative ar trebui verificată prin analize profesionale și financiare.
AMT susține că localitățile aflate în prezent în același județ ar trebui să poată opta pentru apartenența la structuri administrative diferite, dacă această alegere este justificată de legăturile istorice, relațiile cotidiene și voința exprimată liber de locuitori.
AMT cere referendumuri locale și păstrarea drepturilor lingvistice
Formațiunea insistă ca reorganizarea să se desfășoare pe baza voluntariatului și ca toate comunitățile vizate să primească informații suficiente despre schimbările propuse. De asemenea, fiecare dintre acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima opțiunea prin referendum local.
Un alt punct al solicitării privește păstrarea drepturilor lingvistice deja dobândite, asigurarea unei reprezentări adecvate a comunităților locale și menținerea accesului la serviciile publice.
În final, AMT le cere administrațiilor locale vizate și organizațiilor politice maghiare din România să susțină împreună o reformă bazată pe regiunile istorice, caracterul voluntar al reorganizării și deciziile luate la nivel local.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News