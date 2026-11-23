Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 22:16

Alianța Maghiară din Transilvania propune unificarea voluntară a localităților din Harghita, Covasna și Mureș într-o structură administrativă comună și cere ca reforma din România să țină cont de regiunile istorice și de voința comunităților locale.

Distribuie articolul