Forțele Terestre Române au colaborat cu o echipă de experți americani pentru integrarea radarelor și a sistemelor MEROPS într-o rețea care să permită detectarea și identificarea mai rapidă a amenințărilor.
Forțele Terestre Române au colaborat, timp de cinci zile, cu o echipă de specialiști din cadrul armatei americane pentru dezvoltarea unui sistem integrat de apărare și descurajare pe flancul estic al NATO. Activitatea, desfășurată în România în perioada 19–23 noiembrie, a urmărit sprijinirea Statului Major al Forțelor Terestre în operaționalizarea conceptului NATO Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDi).
Unul dintre obiectivele principale a fost integrarea unor senzori noi intrați în dotarea Forțelor Terestre, printre care radare și sisteme MEROPS, într-o structură care să permită colectarea, verificarea și utilizarea coordonată a informațiilor. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, demersul urmărește obținerea unei imagini operaționale comune, pe baza datelor centralizate la nivelul centrelor de comandă.
Cum funcționează conceptul NATO Eastern Flank Deterrence Initiative
EFDi este conceput ca o abordare integrată a descurajării și apărării, prin conectarea mai multor categorii de capabilități. Conceptul presupune utilizarea coordonată a senzorilor, sistemelor de comandă și control, elementelor de angajare și tehnologiilor autonome.
Prin această structură, NATO urmărește îmbunătățirea capacității de detectare, identificare și reacție în fața amenințărilor din spațiul aerian, terestru și maritim. Informațiile colectate de diferitele sisteme sunt reunite și analizate pentru a oferi centrelor de comandă o imagine cât mai completă asupra situației operaționale.
Radarele și sistemele MEROPS, integrate într-o rețea de informații
În cadrul activității desfășurate în România, specialiștii români și americani au urmărit conectarea noilor senzori la un sistem de gestionare și valorificare a informațiilor. Printre echipamentele vizate se numără radarele și sistemele MEROPS intrate în dotarea Forțelor Terestre.
Datele furnizate de aceste capabilități trebuie să poată fi reunite, verificate și confirmate la nivelul centrelor de comandă. Astfel, informațiile provenite din surse diferite pot contribui la realizarea unei imagini operaționale comune, necesară pentru fundamentarea deciziilor.
La demers au participat și reprezentanți ai unor companii din industria de apărare. Aceștia au contribuit la identificarea și implementarea soluțiilor tehnice necesare pentru ca sistemele să poată comunica și să funcționeze împreună.
Trei direcții urmărite în cooperarea româno-americană
Potrivit MApN, rezultatele activității au evidențiat progrese în trei domenii. Primul este cel tehnologic, prin dezvoltarea soluțiilor care permit conectarea sistemelor și schimbul de date între acestea.
A doua direcție este interoperabilitatea, susținută prin cooperarea dintre specialiștii români și americani. Cea de-a treia vizează adaptarea procedurală, prin armonizarea modului de lucru pentru obținerea unei imagini operaționale comune, adaptate cerințelor mediului de securitate actual.
Conceptul EFDi se află într-un proces continuu de dezvoltare și pune accent pe inovare tehnologică, digitalizare și automatizarea proceselor la nivel tactic. Acesta oferă un cadru de cooperare care permite adaptarea permanentă la noile provocări de securitate.
Prin această activitate, Forțele Terestre Române își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea interoperabilității cu aliații NATO, consolidarea capacităților de apărare și utilizarea tehnologiilor moderne pentru susținerea unor decizii rapide și eficiente, bazate pe informații cât mai cuprinzătoare.
Cooperarea, încrederea reciprocă și capacitatea de adaptare sunt considerate elemente esențiale pentru întărirea apărării colective și a descurajării pe flancul estic al Alianței.