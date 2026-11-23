Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 13:59

Ajutorul de 50 de lei pe lună acordat românilor cu venituri mici pentru plata facturilor la energie ar putea fi menținut și în 2027. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că susține continuarea schemei de sprijin, însă nu a confirmat dacă suma va fi majorată. O decizie este așteptată după analizele privind piața energiei și discuțiile pentru bugetul de anul viitor.

Distribuie articolul