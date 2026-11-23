Publicat 23 nov. 2026, 12:38 Sursă Realitatea PLUS

Moartea lui Dudu Georgescu ridică încă multe semne de întrebare. Gheorghe Turda, fostul său șef și coleg, a vorbit, în exclusivitate la Realitatea, despre informațiile apărute privind circumstanțele decesului și a dezvăluit ce știe până în acest moment.

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