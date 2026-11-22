Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis duminică seară pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor.
Două avioane F-16, ridicate de la sol
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
Între timp, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 20.01 a fost transmis un mesaj RO-Alert.
Două alerte aeriene în aceeași zi, la un interval de aproape cinci ore
Este a doua alertă aeriană transmisă în aceeași zi pentru zona de nord a județului Tulcea. Prima avertizare a fost emisă duminică după-amiază, la ora 15:06, după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, din Ucraina.
În urma acestui incident, două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Alerta a încetat la ora 15:42, iar autoritățile au precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Recomandările autorităților pentru populație în cazul unei alerte aeriene
Pe fondul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor în care drone sau fragmente ale acestora pot ajunge pe teritoriul României, autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile transmise prin mesajele RO-Alert și să adopte măsurile necesare pentru siguranța lor.
La primirea unei alerte aeriene, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul, să se adăpostească în clădiri și să evite deplasările în aer liber până la transmiterea unor noi informații oficiale.
De asemenea, cetățenii trebuie să evite apropierea de obiecte zburătoare prăbușite sau de eventuale resturi și fragmente metalice care ar putea proveni de la drone. Acestea nu trebuie atinse sau manipulate, întrucât pot reprezenta un pericol.
Orice astfel de descoperire trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112, fără ca persoanele care identifică obiectele să încerce să intervină asupra lor.
Totodată, autoritățile recomandă urmărirea informărilor oficiale și respectarea instrucțiunilor transmise prin sistemul RO-Alert, până la încetarea stării de alertă.