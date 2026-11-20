Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 nov. 2026, 18:43

Activitatea militară aliată în regiunea Mării Negre s-a intensificat în ultimele 24 de ore, pe fondul creșterii amenințărilor la adresa securității regionale. Potrivit unei informări publicate de ministrul Apărării, Radu Oprea, mai multe aeronave militare ale statelor NATO au desfășurat misiuni de supraveghere, cercetare și avertizare timpurie pe flancul estic al Alianței.

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