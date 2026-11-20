Activitatea militară aliată în regiunea Mării Negre s-a intensificat în ultimele 24 de ore, pe fondul creșterii amenințărilor la adresa securității regionale. Potrivit unei informări publicate de ministrul Apărării, Radu Oprea, mai multe aeronave militare ale statelor NATO au desfășurat misiuni de supraveghere, cercetare și avertizare timpurie pe flancul estic al Alianței.
În operațiunile aeriene au fost implicate aeronave militare din Italia, Franța, Marea Britanie, Statele Unite și Turcia, alături de platforme aparținând NATO. Acestea au executat misiuni menite să monitorizeze evoluțiile din regiune, să identifice eventualele amenințări și să asigure sprijin aerian, inclusiv prin realimentare în zbor.
Potrivit mesajului ministrului, consolidarea prezenței aliate în zona Mării Negre a venit în urma discuțiilor desfășurate atât în cadrul NATO, cât și în format bilateral, la inițiativa Administrației Prezidențiale, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale.
Misiunile NATO vizează protejarea populației și a infrastructurii critice
Obiectivul acestor activități este consolidarea capacității de identificare și combatere a amenințărilor în creștere la adresa populației, traficului comercial și infrastructurii critice din regiunea Mării Negre.
Prezența simultană a aeronavelor din mai multe state aliate evidențiază amploarea operațiunilor de supraveghere și sprijin aerian desfășurate pe flancul estic al NATO.
Intensificarea activității aeriene transmite, totodată, importanța strategică acordată securității regiunii Mării Negre și monitorizării permanente a evoluțiilor de securitate din proximitatea teritoriului aliat.
Informațiile au fost prezentate de ministrul Apărării, Radu Oprea, într-o postare referitoare la consolidarea prezenței NATO în regiune.