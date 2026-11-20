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Social· 1 min citire
600 de militari NATO și din state partenere, invitați la parada de 1 Decembrie de la București. MApN suportă cheltuielile
FOTO: Inquam Photos / George Călin
Publicat20 nov. 2026, 15:52
Actualizat20 nov. 2026, 15:56
Guvernul a aprobat, vineri, invitarea a cel mult 600 de militari din statele membre NATO și țările partenere la parada militară organizată la București, pe 1 Decembrie 2026, cu ocazia Zilei Naționale a României. Cheltuielile aferente delegațiilor străine vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Naționale, fiind stabilite plafoane pentru masă, protocol și activitățile desfășurate în Capitală.
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