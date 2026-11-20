Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 12:25

Bucureștenii își pot calcula deja, cu titlu orientativ, impozitele pe care le-ar putea avea de achitat în 2027 pentru locuințe și autoturisme. Primăria Capitalei (PMB) propune menținerea nivelurilor de impozitare la cele din 2026, însă sumele finale depind de aprobarea proiectului de către Consiliul General al Municipiului București.

Distribuie articolul