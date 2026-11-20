Bucureștenii își pot calcula deja, cu titlu orientativ, impozitele pe care le-ar putea avea de achitat în 2027 pentru locuințe și autoturisme. Primăria Capitalei (PMB) propune menținerea nivelurilor de impozitare la cele din 2026, însă sumele finale depind de aprobarea proiectului de către Consiliul General al Municipiului București.
Documentul publicat de PMB la începutul lunii noiembrie prevede păstrarea valorilor impozabile pentru clădiri și a cotelor aplicate acestora. Proiectul include și grilele pentru impozitul auto, precum și bonificația acordată celor care achită integral obligațiile până la 31 martie 2027.
Cât ar putea fi impozitul pentru un apartament de 60 mp
Pentru locuințele construite din beton armat sau cărămidă arsă, care au instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire, valoarea impozabilă propusă este de 2.677 de lei pe metru pătrat. Cota de impozitare pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este de 0,1%.
Calculul depinde și de zona fiscală în care se află apartamentul. În București, coeficienții de corecție prevăzuți în proiect sunt 2,6 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2,4 pentru zona C și 2,3 pentru zona D.
Pentru un apartament cu o suprafață construită desfășurată de 60 de metri pătrați, impozitul anual estimat ar fi:
Zona A: aproximativ 418 lei;
Zona B: aproximativ 402 lei;
Zona C: aproximativ 385 lei;
Zona D: aproximativ 369 lei.
Este importantă diferența dintre suprafața construită și cea utilă. Dacă cei 60 de metri pătrați reprezintă suprafața utilă, iar suprafața construită nu poate fi stabilită din documentele disponibile, calculul poate folosi un coeficient de transformare de 1,4. Astfel, suprafața luată în considerare ajunge la 84 de metri pătrați.
În acest scenariu, impozitul anual estimat ar fi de aproximativ 585 de lei în zona A, 562 de lei în zona B, 540 de lei în zona C și 517 lei în zona D. Sumele nu includ eventualul impozit pentru terenul aferent.
Cât plătești pentru o mașină în 2027
Impozitul auto depinde de capacitatea cilindrică a motorului și de norma de poluare. Proiectul PMB stabilește tarife diferite pentru fiecare categorie, exprimate în lei pentru fiecare 200 de centimetri cubi sau fracțiune din această capacitate.
Pentru un autoturism Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, tariful propus este de 16,50 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc. Calculul ajunge la 132 de lei pe an.
În cazul unei mașini Euro 6 cu motor de 2.000 cmc, tariful este de 25,10 lei pentru fiecare 200 cmc, iar impozitul anual estimat ajunge la 251 de lei.
Pentru autoturismele hibride cu emisii de dioxid de carbon de cel mult 50 de grame pe kilometru, proiectul prevede o reducere de 30% din impozitul calculat potrivit grilei.
Cât ar putea plăti împreună proprietarul unui apartament și al unei mașini
Un bucureștean care deține un apartament de 60 de metri pătrați utili și un autoturism Euro 6 cu motor de 1.600 cmc ar putea avea de achitat, în total, între 649 și 717 lei pe an pentru cele două impozite.
Suma rezultă din adunarea impozitului estimat pentru locuință, cuprins între 517 și 585 de lei în funcție de zona fiscală, și a celor 132 de lei pentru autoturism. Calculul este orientativ și nu include impozitul pe teren sau alte obligații fiscale.
Când se plătesc impozitele și cine beneficiază de reducere
Proiectul Primăriei Capitalei prevede o bonificație de 10% pentru contribuabilii care achită integral, până la 31 martie 2027, impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.
În cazul plății în două tranșe, termenele prevăzute în document sunt 31 martie și 30 septembrie.
Nivelurile vor deveni aplicabile după adoptarea hotărârii de către Consiliul General al Municipiului București.