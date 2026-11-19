Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 20:05

Theo Rose a explicat de ce a introdus în spectacolul „Acorduri ample” o scenă în care copii îmbrăcați în uniforme de pionieri cântă „Noi în anul 2000”. Artista susține că momentul a fost interpretat greșit după ce imaginile au fost distribuite separat de restul reprezentației.

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