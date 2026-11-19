Theo Rose răspunde acuzațiilor de propagandă comunistă după concertul cu pionieri de la Sala Palatului
Theo Rose în concert. Foto: Facebook
Theo Rose a explicat de ce a introdus în spectacolul „Acorduri ample” o scenă în care copii îmbrăcați în uniforme de pionieri cântă „Noi în anul 2000”. Artista susține că momentul a fost interpretat greșit după ce imaginile au fost distribuite separat de restul reprezentației.
Theo Rose a reacționat după controversele provocate de concertul „Acorduri ample”, susținut la Sala Palatului, unde un moment cu mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri a stârnit acuzații de promovare a simbolurilor comuniste. Artista a explicat că secvența a fost desprinsă de contextul spectacolului și a respins ferm ideea că ar fi nostalgică după regimul comunist.
Theo Rose respinge acuzațiile de propagandă comunistă
Momentul care a generat reacții puternice a durat aproximativ două minute. Pe scenă au apărut mai mulți copii cu flori în mâini, purtând uniforme de pionieri și interpretând melodia „Noi în anul 2000”.
Imaginile au fost distribuite pe scară largă în mediul online, unde publicul s-a împărțit în două tabere. Unii spectatori au considerat că folosirea acestor simboluri echivalează cu glorificarea comunismului, în timp ce alții au susținut că scena trebuie înțeleasă în legătură cu mesajul întregii producții, care ar fi unul critic la adresa dictaturii.
Controversa a fost amplificată și de intervenția Germinei Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), care a distribuit un fragment din reprezentație și a criticat alegerea artistică.
Contactată de Edupedu.ro, cântăreața a explicat care sunt valorile pe care le susține și a subliniat că libertatea de care se bucură în prezent a fost câștigată cu sacrificii. Theo Rose a respins orice asociere cu nostalgia față de regimul comunist.
„Sunt împotriva oricărui regim care îi ia omului libertatea, demnitatea și dreptul de a gândi și de a se exprima. Eu trăiesc astăzi dintr-o libertate pentru care alții au plătit cu viața. Nu am cum să fiu nostalgică după regimul care le-a luat-o”, a declarat artista.
Criticile venite din partea unei reprezentante CNSAS
Germina Nagâț a atras atenția asupra simbolurilor folosite în spectacolul „Acorduri ample”, criticând în special apariția copiilor în uniforme de pionieri. Reprezentanta CNSAS a explicat că aceste însemne amintesc de mecanismele prin care regimul comunist urmărea să modeleze societatea încă din copilărie.
În mesajul publicat pe rețelele sociale, aceasta a susținut că „libertatea de expresie nu poate servi ca justificare a propagandei în favoarea dictaturii comuniste”.
Fragmentul din concert a deschis astfel o dezbatere despre modul în care simbolurile unei perioade istorice marcate de dictatură pot fi folosite într-o producție artistică. Theo Rose consideră însă că secvența a fost înțeleasă greșit tocmai pentru că a fost privită separat de celelalte momente ale spectacolului.
Ce mesaj a vrut să transmită scena cu pionierii
Artista a oferit și detalii despre felul în care a fost construit momentul controversat. Potrivit explicațiilor sale, copiii în uniforme de pionieri nu reprezentau singurul element al scenei: în spatele lor erau proiectate imagini de la Revoluție și numele celor care au murit pentru libertate. În același timp, personajul Nicolae Ceaușescu era îndepărtat de pe scenă de un personaj securist.
Theo Rose a explicat că asocierea acestor imagini urmărea să evidențieze contrastul dintre generația care cânta despre viitor și sacrificiul celor care au murit pentru ca acel viitor să devină posibil.
„Niște copii îmbrăcați în pionieri intră pe scenă cu flori în mâini și cântă «Noi în anul 2000». În spatele lor sunt proiectate imagini de la Revoluție și numele oamenilor care au murit pentru libertatea noastră. În același timp, personajul Ceaușescu este scos din scenă de către personajul securist.
Mi se pare unul dintre cele mai puternice contraste din spectacol. Copiii cântă despre viitor, în timp ce în spatele lor vedem prețul plătit pentru ca acel viitor să poată exista. Nu sunt acolo ca să glorifice comunismul. Sunt acolo ca să reprezinte o generație care avea să trăiască sfârșitul lui”, a explicat artista.
Cântăreața susține că uniformele de pionieri aveau o semnificație simbolică și reprezentau o generație care a trăit în timpul dictaturii și a fost martoră la sfârșitul acesteia. În interpretarea sa, scena nu celebra regimul comunist, ci arăta tocmai contrastul dintre copilăria trăită sub dictatură și libertatea câștigată după Revoluție.
Theo Rose a vorbit și despre riscul ca un fragment artistic să transmită un mesaj diferit atunci când este scos din contextul în care a fost conceput. Artista consideră că imaginile distribuite pe internet nu pot reda intenția întregului spectacol, deoarece scenele au fost construite să comunice între ele și să formeze împreună o poveste.
Comparația făcută de artistă cu un film despre Holocaust
Pentru a-și susține punctul de vedere, cântăreața a comparat situația cu extragerea unei secvențe dintr-un film despre Holocaust, care ar putea fi interpretată cu totul diferit dacă ar fi privită separat de restul producției.
„Cred că e o diferență foarte mare între un mesaj ambiguu și un mesaj căruia i se elimină contextul. Dacă dintr-un film despre Holocaust decupezi o scenă în care niște oameni dansează, nu înseamnă că filmul glorifică nazismul. Spectacolul are o construcție dramaturgică. Scenele comunică între ele, se completează și capătă sens împreună. Dacă extragi câteva secunde, poți obține aproape orice interpretare dorești”, a mai spus ea.
Artista a insistat că imaginile de la Revoluție și reprezentarea îndepărtării lui Ceaușescu de pe scenă sunt esențiale pentru înțelegerea mesajului momentului cu pionierii.
Theo Rose, despre copilăria trăită sub regimul comunist
În explicațiile sale, cântăreața a abordat și semnificația uniformelor de pionieri, amintind că cei care făceau parte din organizație erau, în primul rând, copii. Aceștia nu aveau posibilitatea să aleagă în mod liber activitățile și principiile pe care trebuiau să le urmeze.
Theo Rose a subliniat că regimul comunist încerca să le formeze convingerile încă de la vârste fragede și le cerea loialitate față de partid, deși nu aveau maturitatea necesară pentru a înțelege implicațiile politice ale acestor cerințe.
„Pionierii erau niște copii. Copii obișnuiți, ca cei de astăzi, dar care făceau lucruri pe care nu le alegeau ei. Regimul încerca să-i formeze după propriile principii și convingeri și le cerea loialitate și obediență față de un partid politic, deși nu aveau vârsta la care să înțeleagă ce presupune asta și nici libertatea de a pune la îndoială ce li se spunea. Mi se pare trist că până și copilăria devenise un instrument de propagandă”, a mai declarat Theo Rose pentru sursa citată.
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